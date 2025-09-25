Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Селтиком»

Сербская «Црвена Звезда» сыграла вничью с шотландским «Селтиком» на старте ЛЕ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Белградский футбольный клуб «Црвена Звезда» сыграл вничью с «Селтиком» из Глазго в первом туре общего этапа Лиги Европы.

Встреча в Белграде завершилась со счетом 1:1. В составе «Селтика» мяч забил Келечи Ихеаначо (56-я минута), у «Црвены Звезды» отличился Марко Арнаутович (65).

В составе «Црвены Звезды» полный матч провел экс-защитник московских ЦСКА и «Локомотива» Наир Тикнизян. Футболист сборной Армении не отметился результативными действиями.

В следующем туре «Црвена Звезда» сыграет с португальским «Порту» на выезде. Матч состоится 2 октября. В тот же день «Селтик» примет португальскую «Брагу».

Итальянская «Рома» в гостях обыграла французскую «Ниццу» (2:1). Бразильский защитник хозяев Данте стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы, выйдя на поле в возрасте 41 года 11 месяцев и 6 дней. Экс-футболист немецкой «Баварии» побил рекорд полузащитника испанского «Бетиса» Хоакина (41 год 7 месяцев 23 дня).

В параллельном матче болгарский «Лудогорец» одержал гостевую победу над шведским «Мальмё» (2:1).