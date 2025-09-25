«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Селтиком»

Итальянская «Рома» в гостях обыграла французскую «Ниццу» (2:1). Бразильский защитник хозяев Данте стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы, выйдя на поле в возрасте 41 года 11 месяцев и 6 дней. Экс-футболист немецкой «Баварии» побил рекорд полузащитника испанского «Бетиса» Хоакина (41 год 7 месяцев 23 дня).