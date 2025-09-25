«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Селтиком»

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Белградский футбольный клуб «Црвена Звезда» сыграл вничью с «Селтиком» из Глазго в первом туре общего этапа Лиги Европы.
Встреча в Белграде завершилась со счетом 1:1. В составе «Селтика» мяч забил Келечи Ихеаначо (56-я минута), у «Црвены Звезды» отличился Марко Арнаутович (65).
В составе «Црвены Звезды» полный матч провел экс-защитник московских ЦСКА и «Локомотива» Наир Тикнизян. Футболист сборной Армении не отметился результативными действиями.
В следующем туре «Црвена Звезда» сыграет с португальским «Порту» на выезде. Матч состоится 2 октября. В тот же день «Селтик» примет португальскую «Брагу».
Итальянская «Рома» в гостях обыграла французскую «Ниццу» (2:1). Бразильский защитник хозяев Данте стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы, выйдя на поле в возрасте 41 года 11 месяцев и 6 дней. Экс-футболист немецкой «Баварии» побил рекорд полузащитника испанского «Бетиса» Хоакина (41 год 7 месяцев 23 дня).
В параллельном матче болгарский «Лудогорец» одержал гостевую победу над шведским «Мальмё» (2:1).