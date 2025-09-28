Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Фрайбург
0
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Фулхэм
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.50
П2
1.85
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.25
П2
3.62
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
1.78
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо Мх
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.30
П2
4.00
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.89
П2
2.45
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.20
П2
2.73
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.97
П2
15.00
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Брест
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.25
П2
2.46
Футбол. Франция
18:15
Лилль
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.60
П2
3.15
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Гавр
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.40
П2
2.14
Футбол. Германия
18:30
Кельн
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.74
П2
2.60
Футбол. Италия
19:00
Лечче
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.44
П2
1.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.40
П2
11.50
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.20
П2
12.25
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.75
П2
3.80
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.64
П2
2.77
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.98
П2
5.20
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Министр спорта РФ Дегтярёв уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв уверен, что отечественные клубы вернутся к участию в еврокубковых турнирах в ближайшем будущем.

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв уверен, что отечественные клубы вернутся к участию в еврокубковых турнирах в ближайшем будущем.

"Конечно, вернёмся. Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернёмся однозначно.

Нужно укреплять чемпионат, развивать молодых игроков. Методы поддержки развития игроков могут быть разные. Это могут быть стипендии и лимиты на легионеров. Сейчас играет восемь иностранцев. Моё мнение — лимит нужно ужесточать. Если мы плавно будем снижать число иностранцев на поле, клубы будут задумываться«, — приводит слова Дегтярёва ТАСС, сказанные им журналистам на марафоне “Знание. Первые”.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) в феврале 2022 года отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.