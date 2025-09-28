Министр спорта РФ Дегтярёв уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки

Нужно укреплять чемпионат, развивать молодых игроков. Методы поддержки развития игроков могут быть разные. Это могут быть стипендии и лимиты на легионеров. Сейчас играет восемь иностранцев. Моё мнение — лимит нужно ужесточать. Если мы плавно будем снижать число иностранцев на поле, клубы будут задумываться«, — приводит слова Дегтярёва ТАСС, сказанные им журналистам на марафоне “Знание. Первые”.