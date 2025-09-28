Редактор Marca ответил на вопрос, привезёт ли «Реал» всех звёзд на матч с «Кайратом»

Поражение в дерби 2:5 от «Атлетико» стало тяжёлым ударом для «Реала». Но это только начало сезона, и Мадрид остаётся лидером. Поэтому в команде все спокойны«, — сказал Кастро в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Олегом Лысенко.