Жозе Моуринью рассказал, какой фактор он считает странным в новом формате Лиги чемпионов

"Пока я нахожусь на стадии изучения, поэтому не могу с уверенностью сказать, какой формат мне больше по душе — прежний или нынешний. Это просто другой подход. В прошлом сезоне я уже сталкивался с этой системой в Лиге Европы и могу сказать, что она по-своему инновационна.