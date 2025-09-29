Жозе Моуринью рассказал, какой фактор он считает странным в новом формате Лиги чемпионов

"Пока я нахожусь на стадии изучения, поэтому не могу с уверенностью сказать, какой формат мне больше по душе — прежний или нынешний. Это просто другой подход. В прошлом сезоне я уже сталкивался с этой системой в Лиге Европы и могу сказать, что она по-своему инновационна.
С другой стороны, любые изменения поначалу воспринимаются неоднозначно. Например, ты играешь всего один матч с каждой командой — и тут возникают нюансы: если матч на выезде, хотелось бы сыграть дома, и наоборот.
Также странно, что в таблице ты уступаешь позиции клубам, с которыми даже не пересекался. Это вызывает вопросы.
Но в то же время интересно, что можно сразу встретиться с восемью разными соперниками. Нужно просто адаптироваться к этим изменениям", — приводит слова Моуринью A Bola.
В следующем матче Лиги чемпионов «Бенфика» в гостях сыграет с «Челси». Игра состоится завтра, 30 сентября.