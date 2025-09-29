«Реал» только прилетел, а Казахстан уже обезумел! Звезд встречает вся Алма-Ата

Мадридский «Реал» прилетел в Алма-Ату на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против местного «Кайрата». Ожидаемо, приезд именитых гостей стал главным событием месяца — кажется, испанцев встречал весь город.
«Реал» не вышел к фанатам
Команда Хаби Алонсо прибыла в Казахстан поздно — в районе полуночи по местному времени. Путь до Алма-Аты занял больше восьми часов — и, судя по всему, очень утомил футболистов. Игроки, попавшие на клубные фото, выглядели уставшими.
У аэропорта тем временем собралась толпа — люди ждали мадридскую команду.
Дождаться не получилось — «Реал» уехал через ВИП-зону. И получил порцию хейта от казахстанских фанатов.
Правда, у ВИП-зоны тоже дежурили болельщики — они-то увидели и проводили автобус с «Королевским клубом».
Вскоре «Реал» прибыл в один из отелей Алма-Аты. Несмотря на то что клуб выкупил все номера, снаружи и в лобби все равно собралась толпа.
А кому-то даже удалось снять, как Килиан Мбаппе накладывает себе сытный ужин после долгого перелета.
Уникальная возможность
Понять алмаатинцев, которые устроили ночную охоту за «Реалом», несложно. Другой возможности посмотреть на «Королевский клуб» может и не быть — все билеты (23 тысячи) на игру с «Кайратом» разобрали за пару часов, поэтому попасть на стадион теперь почти невозможно.
Напомним, казахстанский гранд продавал билеты по цене от 11 500 до 38 000 рублей (не считая нескольких билетов за 4500 рублей на места, с которых не видно поля) и даже так собрал почти 200 тысяч человек в онлайн-очереди. Сейчас билетов в свободной продаже нет, а с перекупщиками «Кайрат» обещал бороться.
Ясно одно: «Реалу» стоит приготовиться. На ближайшие пару дней внимание всего Казахстана приковано к мадридскому клубу.
Встреча состоится во вторник, 30 сентября, и начнется в 19.45 по московскому времени.