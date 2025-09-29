Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
0
:
Торпедо
0
П1
4.66
X
2.25
П2
2.95
П1
4.66
X
2.25
П2
2.95
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Волга
1
П1
5.40
X
2.85
П2
1.95
П1
5.40
X
2.85
П2
1.95
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
СКА-Хабаровск
П1
1.45
X
4.64
П2
8.00
П1
1.45
X
4.64
П2
8.00
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
П1
1.55
X
4.01
П2
6.90
П1
1.55
X
4.01
П2
6.90
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
П1
2.24
X
3.20
П2
3.50
П1
2.24
X
3.20
П2
3.50
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
П1
1.70
X
4.03
П2
5.50
П1
1.70
X
4.03
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
П1
1.70
X
3.77
П2
5.70
П1
1.70
X
3.77
П2
5.70

«Галатасарай» намерен почтить память погибшего Жоты перед матчем ЛЧ

Бурук: «Галатасарай» намерен почтить память погибшего Жоты перед матчем ЛЧ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. «Галатасарай» намерен почтить память погибшего полузащитника «Ливерпуля» Диогу Жоты перед матчем с англичанами в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов, заявил главный тренер турецкого футбольного клуба Окан Бурук.

Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась.

«Как вы знаете, Диогу Жота погиб в автокатастрофе три месяца назад. Нам нужно почтить его память перед матчем с “Ливерпулем”. Нечто такое будет организовано на стадионе», — цитирует Бурука Fanatik.

«Галатасарай» примет «Ливерпуль» во вторник, матч начнется в 22:00 мск.