«Галатасарай» намерен почтить память погибшего Жоты перед матчем ЛЧ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. «Галатасарай» намерен почтить память погибшего полузащитника «Ливерпуля» Диогу Жоты перед матчем с англичанами в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов, заявил главный тренер турецкого футбольного клуба Окан Бурук.
Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась.
«Как вы знаете, Диогу Жота погиб в автокатастрофе три месяца назад. Нам нужно почтить его память перед матчем с “Ливерпулем”. Нечто такое будет организовано на стадионе», — цитирует Бурука Fanatik.
«Галатасарай» примет «Ливерпуль» во вторник, матч начнется в 22:00 мск.