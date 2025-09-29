Ричмонд
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
6.25
X
1.85
П2
3.60
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
0
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.10
П2
1.85
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.85
П2
8.75
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.01
П2
6.90
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.20
П2
3.47
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.01
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.79
П2
5.80

Вальверде: я готов умереть за «Реал» и никогда не отказывался от позиции латераля

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде заявил, что не отказывался играть на позиции латераля.

Источник: Reuters

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде заявил, что не отказывался играть на позиции латераля.

— Ты отказывался от позиции правого латераля — это правда?

— Не хотел бы, чтобы вы воспринимали меня как лгуна. Если тренеру хочется использовать на любой позиции — я не отказывался. Не так важно, кто просит: Анчелотти, Зидан или Алонсо. Я как игрок стартового состава делился обратной связью. Я никогда не отказывался быть правым латералем. Для меня большая честь быть игроком стартового состава такой команды, как «Реал». Я всегда готов помогать команде и умереть за сокомандников, — передаёт слова Вальверде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.