Вальверде: я готов умереть за «Реал» и никогда не отказывался от позиции латераля

— Не хотел бы, чтобы вы воспринимали меня как лгуна. Если тренеру хочется использовать на любой позиции — я не отказывался. Не так важно, кто просит: Анчелотти, Зидан или Алонсо. Я как игрок стартового состава делился обратной связью. Я никогда не отказывался быть правым латералем. Для меня большая честь быть игроком стартового состава такой команды, как «Реал». Я всегда готов помогать команде и умереть за сокомандников, — передаёт слова Вальверде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.