«Хотим обязательно выиграть». Тренер «Реала» Алонсо — о матче с «Кайратом» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался в преддверии матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Кайратом».

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался в преддверии матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Кайратом». Встреча состоится завтра, 30 сентября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск.

— Какую команду вы ожидаете увидеть завтра?

— Завтра матч Лиги чемпионов. Неважно, какой соперник. Мы хотим обязательно выиграть и продолжать набирать очки, — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4. «Реал», в свою очередь, обыграл французский «Марсель» со счётом 2:1.