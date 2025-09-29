«Хотим обязательно выиграть». Тренер «Реала» Алонсо — о матче с «Кайратом» в ЛЧ

По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4. «Реал», в свою очередь, обыграл французский «Марсель» со счётом 2:1.