Тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о длительном перелёте команды в Казахстан

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о длительном перелёте команды в Казахстан, где завтра, 30 октября, «сливочные» сыграют с «Кайратом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«После каждого матча я анализирую. Нравится это. Считаю, что с теми игроками, которые у нас есть, мы можем добиваться самых высоких целей. У нас большой выбор в центре поля. В матче с “Атлетико” что-то пошло не так. Не вижу, чтобы команде не хватало бесед. То, о чем говорил Вальверде — очень важно. Мы бы хотели бы продолжать улучшать динамику.
Что касается долгого перелёта в Казахстан, нужно адаптироваться. Это непривычно. Завтра будет очередной матч — не должно быть никаких отговорок, что у нас был долгий перелёт«, — передаёт слова Алонсо корреспондент “Чемпионата” Илья Никульников.