Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
2.30
П2
3.20
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
5.10
X
2.90
П2
2.05
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.15
П2
7.37
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.20
П2
3.55
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.03
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.77
П2
5.70

Тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о длительном перелёте команды в Казахстан

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о длительном перелёте команды в Казахстан, где завтра, 30 октября, «сливочные» сыграют с «Кайратом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о длительном перелёте команды в Казахстан, где завтра, 30 октября, «сливочные» сыграют с «Кайратом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«После каждого матча я анализирую. Нравится это. Считаю, что с теми игроками, которые у нас есть, мы можем добиваться самых высоких целей. У нас большой выбор в центре поля. В матче с “Атлетико” что-то пошло не так. Не вижу, чтобы команде не хватало бесед. То, о чем говорил Вальверде — очень важно. Мы бы хотели бы продолжать улучшать динамику.

Что касается долгого перелёта в Казахстан, нужно адаптироваться. Это непривычно. Завтра будет очередной матч — не должно быть никаких отговорок, что у нас был долгий перелёт«, — передаёт слова Алонсо корреспондент “Чемпионата” Илья Никульников.