Губерниев: «Кайрат», поставьте мадридских выскочек на место! Буду искренне болеть за вас

«Кайрат» вполне может побороться против зазнаек. «Реал» приехал основным составом. Это говорит о том, что им нужно выигрывать. Там же не только очки, но и призовые деньги, которые в Мадриде умеют считать. «Реал» — прекрасный раздражитель для «Кайрата». Мы видим, настрой у «Реала» на «Кайрат» запредельный, особенно после неудачи с «Атлетико». Считаю, что «Кайрат» Алма-Ата — это бренд, не только казахстанского футбола, но в своё время был бренд и советского футбола. Поэтому вперёд, «Кайрат»! В этом противостоянии я с детства за «Кайрат», а не за мадридских выскочек«, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Николаем Барановым.