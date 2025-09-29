Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Урал
0
:
СКА-Хабаровск
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.90
П2
2.50
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.58
П2
5.52
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.16
П2
3.47
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.01
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.78
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Губерниев: «Кайрат», поставьте мадридских выскочек на место! Буду искренне болеть за вас

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и мадридским «Реалом».

Источник: Чемпионат.com

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и мадридским «Реалом». Игра состоится завтра, 30 сентября, начало — в 19:45 мск.

«Я считаю, что надо выскочек мадридских нашим прекрасным футболистам “Кайрата”, за которых я буду искренне болеть, поставить на место. Потому что “Реал” себя ведёт как высокомерные выскочки. “Кайрат”, поставьте их на место, покажите им своё место, этим слабакам из Мадрида. Потому что они — слабаки. Недавно весь мир опять увидел это.

«Кайрат» вполне может побороться против зазнаек. «Реал» приехал основным составом. Это говорит о том, что им нужно выигрывать. Там же не только очки, но и призовые деньги, которые в Мадриде умеют считать. «Реал» — прекрасный раздражитель для «Кайрата». Мы видим, настрой у «Реала» на «Кайрат» запредельный, особенно после неудачи с «Атлетико». Считаю, что «Кайрат» Алма-Ата — это бренд, не только казахстанского футбола, но в своё время был бренд и советского футбола. Поэтому вперёд, «Кайрат»! В этом противостоянии я с детства за «Кайрат», а не за мадридских выскочек«, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Николаем Барановым.