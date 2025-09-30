Ричмонд
Главный тренер «Кайрата» высказался об ошибках своей команды в матче со «Спортингом»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал, какие ошибки его подопечные допустили в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Спортингом» (1:4).

Источник: Getty Images

«Мы предупреждали ребят, что нам нельзя пятиться — слишком заходить в штрафную, так как там исполнение удара у игроков “Спортинга” на другом уровне. Может быть, в чемпионате Казахстана это и проходит, то есть с этих точек нам не так часто забивают. Мы предупреждали ребят, что нужно отодвигать игру от своих ворот, нужно выдвигаться.

Именно в том эпизоде я опорному за несколько минут до гола кричал: «Ближе к Тринкану, ближе» «, потому что, когда мяч был на фланге, он всегда отскакивал в эту зону, а наши опорные часто смещались туда, и он [Тринкан] оставался там один. Второму нашему опорному я кричал: “Не смещайся туда слишком сильно, контролируй Тринкана, будь рядом с ним”. Я не докричался, а он не успел перестроиться и дал ему пробить», — приводит слова Уразбахтина Sports.kz.

Напомним, казахстанскому клубу предстоит сыграть с мадридским «Реалом» в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и начнётся в 19:45.

Спортинг
4:1
Первый тайм: 1:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Jose Alvalade, 38696 зрителей
Главные тренеры
Руй Боржеш
Рафаэль Уразбахтин
Голы
Спортинг
Франсишку Тринкан
(Георгий Кочорашвили)
44′
Франсишку Тринкан
(Иван Фреснеда)
65′
Алиссон Сантос
(Джовани Кенда)
67′
Джовани Кенда
(Хидэмаса Морита)
68′
Кайрат
Эдмилсон
(Рикардиньо)
86′
Нереализованные пенальти
Спортинг
Мортен Юльманн
21′
Составы команд
Спортинг
12
Жоау Виржиния
22
Иван Фреснеда
7
Джовани Кенда
69′
17
Франсишку Тринкан
72
Эдуарду Куарежма
25
Гонсалу Инасиу
20
Максимилиано Араухо
66′
2
Матеус Рейс
8
Педру Гонсалвеш
61′
5
Хидэмаса Морита
97
Луис Хавьер Суарес
31′
61′
27
Алиссон Сантос
42
Мортен Юльманн
70′
6
Зено Дебаст
79′
14
Георгий Кочорашвили
4′
61′
89
Фотис Иоаннидис
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
55
Валерий Громыко
7
Габриэль Коста Жоржиньо
39′
9
Дастан Сатпаев
90+2′
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
20
Еркин Тапалов
70′
33
Юг Станоев
3
Луиш Мата
81′
5
Лев Кургин
24
Александр Мрынский
81′
99
Рикардиньо
4
Дамир Касабулат
75′
6
Адилет Садыбеков
15
Офри Арад
70′
26
Эдмилсон
Статистика
Спортинг
Кайрат
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
21
9
Удары в створ
8
4
Угловые
8
3
Фолы
14
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Дамиан Сильвестжак
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти