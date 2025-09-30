Главный тренер «Кайрата» высказался об ошибках своей команды в матче со «Спортингом»

«Мы предупреждали ребят, что нам нельзя пятиться — слишком заходить в штрафную, так как там исполнение удара у игроков “Спортинга” на другом уровне. Может быть, в чемпионате Казахстана это и проходит, то есть с этих точек нам не так часто забивают. Мы предупреждали ребят, что нужно отодвигать игру от своих ворот, нужно выдвигаться.
Именно в том эпизоде я опорному за несколько минут до гола кричал: «Ближе к Тринкану, ближе» «, потому что, когда мяч был на фланге, он всегда отскакивал в эту зону, а наши опорные часто смещались туда, и он [Тринкан] оставался там один. Второму нашему опорному я кричал: “Не смещайся туда слишком сильно, контролируй Тринкана, будь рядом с ним”. Я не докричался, а он не успел перестроиться и дал ему пробить», — приводит слова Уразбахтина Sports.kz.
Напомним, казахстанскому клубу предстоит сыграть с мадридским «Реалом» в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и начнётся в 19:45.
Руй Боржеш
Рафаэль Уразбахтин
Франсишку Тринкан
(Георгий Кочорашвили)
44′
Франсишку Тринкан
(Иван Фреснеда)
65′
Алиссон Сантос
(Джовани Кенда)
67′
Джовани Кенда
(Хидэмаса Морита)
68′
Эдмилсон
(Рикардиньо)
86′
Мортен Юльманн
21′
12
Жоау Виржиния
22
Иван Фреснеда
7
Джовани Кенда
69′
17
Франсишку Тринкан
72
Эдуарду Куарежма
25
Гонсалу Инасиу
20
Максимилиано Араухо
66′
2
Матеус Рейс
8
Педру Гонсалвеш
61′
5
Хидэмаса Морита
97
Луис Хавьер Суарес
31′
61′
27
Алиссон Сантос
42
Мортен Юльманн
70′
6
Зено Дебаст
79′
14
Георгий Кочорашвили
4′
61′
89
Фотис Иоаннидис
82
Шерхан Калмурза
55
Валерий Громыко
7
Габриэль Коста Жоржиньо
39′
9
Дастан Сатпаев
90+2′
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
20
Еркин Тапалов
70′
33
Юг Станоев
3
Луиш Мата
81′
5
Лев Кургин
24
Александр Мрынский
81′
99
Рикардиньо
4
Дамир Касабулат
75′
6
Адилет Садыбеков
15
Офри Арад
70′
26
Эдмилсон
Главный судья
Дамиан Сильвестжак
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти