Главный тренер «Кайрата» высказался об ошибках своей команды в матче со «Спортингом»

Именно в том эпизоде я опорному за несколько минут до гола кричал: «Ближе к Тринкану, ближе» «, потому что, когда мяч был на фланге, он всегда отскакивал в эту зону, а наши опорные часто смещались туда, и он [Тринкан] оставался там один. Второму нашему опорному я кричал: “Не смещайся туда слишком сильно, контролируй Тринкана, будь рядом с ним”. Я не докричался, а он не успел перестроиться и дал ему пробить», — приводит слова Уразбахтина Sports.kz.