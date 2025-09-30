Исторический выезд «Реала» в Казахстан и битва мечты. Чего ждать от второго тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов, особенно в нынешнем формате, постоянно радует крайне привлекательными афишами. Вот и второй тур исключением не станет. Тут и ремейк прошлой Лиги Европы с участием «Тоттенхэма» и «Буде-Глимт», и выезд «Ливерпуля» в Стамбул, и колоритная встреча «Боруссии» с «Атлетиком» из Бильбао. Глаза разбегаются.
Но даже вышеупомянутые вывески теряются на фоне двух матчей — самых ожидаемых на всем общем этапе. После жеребьевки именно они по разным причинам явно выделились среди прочих. И оба состоятся во втором туре. Выбирать между ними не придется, потому что «Кайрат» примет «Реал» 30 сентября, а «Барселона» и «ПСЖ» выйдут на поле «Монжуика» 1 октября.
Исторический матч
Как только «Кайрат» впервые в истории отобрался в Лигу чемпионов, зрители принялись гадать, кто из грандов отправится через всю Европу в Алма-Ату. Судьба наградила путешествием «Реал», который уже преодолел 6,5 тысячи километров в одну сторону. Естественно, в Казахстане творится безумие.
Несмотря на поздний прилет мадридской команды, в аэропорту ее встречала огромная толпа фанатов. Чтобы увидеть мировых звезд, болельщики использовали любую возможность — даже поджидали в отеле, в который заселился «Реал». Что будет твориться в день матча, представить сложно: все билеты давно распроданы (хотя их цена варьировалась от 11 500 до 38 000 рублей — не считая нескольких по 4500 рублей на места, с которых не видно часть поля). А электронная очередь в пиковые моменты достигала 210 тысяч пользователей — неудивительно, что сайт клуба не справлялся с лавиной потенциальных покупателей и «падал». Причем тогда еще не было известно, каким составом приедет Мадрид. Вряд ли кого-то удивило бы решение Алонсо оставить главных звезд в Испании. Но кошмарное поражение от «Атлетико» не дало тренеру выбора — на матч ЛЧ команда рванула основой, никто отдыха не заслужил.
Впрочем, судя по инсайдам, футболисты только рады. Разгром в дерби сильно разозлил «Реал», поэтому настрой на «Кайрат» максимально боевой. Возможно, аномально долгая дорога скажется на действиях мадридских суперзвезд, но за хозяев даже немного тревожно. Разъяренный гранд способен неприлично крупно расправиться с соперником подобного уровня — казахстанцев в теории спасет лишь характер и дисциплинированные действия игроков. Наблюдать за происходящим будет жутко интересно.
Как бы ни сложилось — событие в любом случае нереально переоценить. Там одних локальных сюжетов сколько! Например, Егор Сорокин попытается сдержать Килиана Мбаппе, Винисиуса и остальных постоянных номинантов на «Золотой мяч». Никто, включая Сорокина, не мог о таком подумать всего несколько месяцев назад. Большой день для «Кайрата» и всего местного футбола. Наверное, пока самый большой. Опять же, независимо от исхода.
Самая желанная битва
А на следующий день, когда уже и месяц сменится, все взгляды перекинутся на другой испанский суперклуб. И здесь, конечно, ситуация совершенно не такая, как у «Реала». Битву «Барселоны» и «ПСЖ» неистово ждали еще весной — казалось, Лига чемпионов завершится идеальным финалом, лучшим из возможных. Но вмешался «Интер», выбивший каталонцев в полуфинале.
Прошло время, позади межсезонье и трансферное окно, которое оба гранда провели не слишком активно (по два новичка у каждого). К концу октября команды продолжают обитать в числе лучших в мире, но сезон еще только разгоняется, поэтому и о каких-то колоссальных разрывах в уровне и результатах говорить рано. Хотя, безусловно, в идеале хотелось бы увидеть их встречу где-нибудь в плей-офф, желательно поближе к маю.
И все равно классно, что «Барса» и «ПСЖ» сойдутся уже сейчас. Количество обсуждений и споров на тему их гипотетического противостояния зашкаливало, а теперь есть возможность узнать, кто на самом деле сильнее. Матч бесконечно важен и для каталонцев, и для парижан, так что экономить силы никто не собирается.
Слегка размыть впечатления могут разве что травмы, особенно у французов. Игру пропустят Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Жоау Невеш и Маркиньос, еще под вопросом участие Хвичи Кварацхелии и Витиньи. Больше половины стартового состава не в доступе — прямо перед сражением с «Барселоной». Как же жалко! Правда, со стороны хозяев не будет вратаря Жоана Гарсии, Гави, Фермина Лопеса, Алекса Бальде и Рафиньи. Тоже страшно неприятно, но не столь критично, как у соперника.
Глядя на список травмированных, хочется просто дать слово главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике и сохранить теплые ощущения в преддверии фантастического матча: «Жаль, что пять-шесть важных футболистов “ПСЖ” и “Барселоны” не сыграют в матче — к сожалению моему, Флика и болельщиков обеих команд. Нужно все время быть позитивным, быть на негативе легко». Давайте прислушаемся к испанцу, он плохого не посоветует. И насладимся классным футболом.
Трофим Гондюреев