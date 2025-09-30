Исторический выезд «Реала» в Казахстан и битва мечты. Чего ждать от второго тура Лиги чемпионов

Несмотря на поздний прилет мадридской команды, в аэропорту ее встречала огромная толпа фанатов. Чтобы увидеть мировых звезд, болельщики использовали любую возможность — даже поджидали в отеле, в который заселился «Реал». Что будет твориться в день матча, представить сложно: все билеты давно распроданы (хотя их цена варьировалась от 11 500 до 38 000 рублей — не считая нескольких по 4500 рублей на места, с которых не видно часть поля). А электронная очередь в пиковые моменты достигала 210 тысяч пользователей — неудивительно, что сайт клуба не справлялся с лавиной потенциальных покупателей и «падал». Причем тогда еще не было известно, каким составом приедет Мадрид. Вряд ли кого-то удивило бы решение Алонсо оставить главных звезд в Испании. Но кошмарное поражение от «Атлетико» не дало тренеру выбора — на матч ЛЧ команда рванула основой, никто отдыха не заслужил.