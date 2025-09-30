На матч ЛЧ «Кайрат» с «Реал Мадрид» приехало пять тысяч туристов

В алма-атинской мэрии уточили, что основной поток туристов прибыл из Китая, Индии, России, других регионов Казахстана, а также из Японии, Великобритании, Испании, Чехии, стран СНГ и других стран Европы. «Экономический эффект от проведения матча оценивается как значительный. По данным компании Mastercard, средний чек иностранного туриста в Алматы составляет около 1,5 тысяч долларов. Расходы гостей включают проживание, питание, транспорт, развлечения и шопинг», — отметили в мэрии.