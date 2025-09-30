На матч ЛЧ «Кайрат» с «Реал Мадрид» приехало пять тысяч туристов

АСТАНА, 30 сен — РИА Новости. На матч Лиги чемпионов по футболу между казахстанским «Кайратом» и испанским «Реалом», который пройдет во вторник в Алма-Ате, приехало 5 тысяч туристов, сообщает во вторник пресс-служба акимата (мэрии) города.
Игра начнется в 19.45 (мск).
«С 26 по 29 сентября в Алматы на матч “Кайрат” — “Реал Мадрид” приехало более 5 тысяч иностранных гостей. Вместе с болельщиками из других регионов Казахстана общее число посетителей составило десятки тысяч человек. Об этом сообщает управление туризма города Алматы со ссылкой на данные информационной системы “e-Qonaq” (Гость -ред.)», — говорится в сообщении.
В алма-атинской мэрии уточили, что основной поток туристов прибыл из Китая, Индии, России, других регионов Казахстана, а также из Японии, Великобритании, Испании, Чехии, стран СНГ и других стран Европы. «Экономический эффект от проведения матча оценивается как значительный. По данным компании Mastercard, средний чек иностранного туриста в Алматы составляет около 1,5 тысяч долларов. Расходы гостей включают проживание, питание, транспорт, развлечения и шопинг», — отметили в мэрии.
Городские власти добавили, что на центральном стадионе, где будет проходить матч, проведен ремонт инфраструктуры, обновлено поле, установлены 60 биотуалетов, для удобства болельщиков запущены 60 бесплатных автобусов, на месте дежурят кареты скорой помощи и пожарные расчёты, проверены планы эвакуации и система оповещения. В свою очередь в департаменте полиции Алма-Аты сообщили, что в преддверии футбольного матча «Кайрат»- «Реал Мадрид» полиция города переведена на усиленный вариант несения службы, на контрольно-пропускных пунктах стадиона установлены металлодетекторы.