Алонсо оценил игру Мбаппе после разгрома «Кайрата» в Лиге чемпионов

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу испанского клуба. В составе победителей хет-трик оформил Мбаппе.
— У нас была четкая цель выиграть матч и забить побольше голов. Хотим победить в остальных играх. Игроки были спокойны и уверенны в себе.
— На каком уровне находится Мбаппе, и является ли он лучшим в мире?
— Он играет ключевую роль в каждом матче. Особенно когда, находится перед воротами. Он завершает голевые комбинации. Первый гол с игры был очень красивым. Очень важно, чтобы у него были хорошие возможности и показатели. Я доволен, как он играет. Это игрок, который проводит фантастический сезон.
Напомним, в первом туре «Кайрат» уступил на выезде португальскому «Спортингу» со счетом 4:1. «Реал» на старте розыгрыша обыграл марсельский «Олимпик» (2:1).
В следующем туре алматинцы 21 октября примут на своем поле кипрский «Пафос».
Рафаэль Уразбахтин
Хаби Алонсо
Килиан Мбаппе
25′
Килиан Мбаппе
(Тибо Куртуа)
52′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
74′
Эдуардо Камавинга
(Родригу)
83′
Браим Диас
(Гонсало Гарсия)
90+3′
82
Шерхан Калмурза
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
4
Дамир Касабулат
20
Еркин Тапалов
64′
17
Олжас Байбек
55
Валерий Громыко
48′
80′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
55′
64′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
64′
26
Эдмилсон
9
Дастан Сатпаев
80′
99
Рикардиньо
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
20
Франсиско Гарсия
24
Дин Хейсен
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
30
Франко Мастантуоно
70′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
70′
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
80′
5
Джуд Беллингем
15
Арда Гюлер
80′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
81′
16
Гонсало Гарсия
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти