Тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал, что его впечатлило в Алматы

Игра завершилась разгромной победой «сливочных» — 5:0. Испанский клуб набрал шесть очков в двух встречах.
«Мы часто путешествуем и нас трудно удивить. Но тут очень красивые горы, которые меня интересуют. Если бы я приехал сюда туристом, то обязательно сходил туда», — заявил Алонсо.
Напомним, «Кайрат» в первом туре ЛЧ уступил на выезде португальскому «Спортингу» (1:4). «Реал» тогда одолел французский «Олимпик» из Марселя со счётом 2:1.
В следующем туре команда из Алматы 21 октября сыграет дома против кипрского «Пафоса».
Рафаэль Уразбахтин
Хаби Алонсо
Килиан Мбаппе
25′
Килиан Мбаппе
(Тибо Куртуа)
52′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
74′
Эдуардо Камавинга
(Родригу)
83′
Браим Диас
(Гонсало Гарсия)
90+3′
82
Шерхан Калмурза
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
4
Дамир Касабулат
20
Еркин Тапалов
64′
17
Олжас Байбек
55
Валерий Громыко
48′
80′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
55′
64′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
64′
26
Эдмилсон
9
Дастан Сатпаев
80′
99
Рикардиньо
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
20
Франсиско Гарсия
24
Дин Хейсен
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
30
Франко Мастантуоно
70′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
70′
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
80′
5
Джуд Беллингем
15
Арда Гюлер
80′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
81′
16
Гонсало Гарсия
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти