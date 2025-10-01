«Были удивлены». Хаби Алонсо прокомментировал игру «Кайрата» в Лиге чемпионов

Испанский гранд разгромил соперника со счетом 5:0 и продолжил безошибочно идти по турниру.
«Кайрат» заслуживает права играть в Лиге чемпионов. Мы все это видели, побывав в Алматы. Нас хорошо приняли, здесь невероятная атмосфера. «Кайрат» начал активнее. Было немного вначале некомфортно. Мы начали комбинировать и старались выйти из-под прессинга «Кайрата», во многом благодаря Арда Гюлеру. Мы были удивлены активностью «Кайрата».
Для «Кайрата» это второе поражение подряд — в стартовом матче алматинцы уступили «Спортингу» в Лиссабоне (1:4). «Реал» же на старте соревнований переиграл «Олимпик» из Марселя (2:1).
Следующая игра команды Рафаэля Уразбахтина состоится 21 октября в Алматы, где «Кайрат» примет кипрский «Пафос».
Рафаэль Уразбахтин
Хаби Алонсо
Килиан Мбаппе
25′
Килиан Мбаппе
(Тибо Куртуа)
52′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
74′
Эдуардо Камавинга
(Родригу)
83′
Браим Диас
(Гонсало Гарсия)
90+3′
82
Шерхан Калмурза
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
4
Дамир Касабулат
20
Еркин Тапалов
64′
17
Олжас Байбек
55
Валерий Громыко
48′
80′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
55′
64′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
64′
26
Эдмилсон
9
Дастан Сатпаев
80′
99
Рикардиньо
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
20
Франсиско Гарсия
24
Дин Хейсен
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
30
Франко Мастантуоно
70′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
70′
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
80′
5
Джуд Беллингем
15
Арда Гюлер
80′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
81′
16
Гонсало Гарсия
