«Не зря мы привезли “Реал”. Первые слова Уразбахтина после разгрома в Лиге чемпионов

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин прокомментировал исход матча против «Реала» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Встреча в Алматы завершилась разгромной победой «Реала» со счетом 5:0.

«Что здесь комментировать. Мы в разных весовых категориях. В любом случае, мы получили бесценный опыт. Всегда обидно проигрывать, любой команде. Нам нужно принять — это наш уровень. Пытались, старались, моментами неплохо действовали. На один гол наиграли, но не удалось забить. Мы поблагодарили ребят за самоотдачу, за рвение, они молодцы», — заявил Уразбахтин.

— «Благодарим болельщиков — полный стадион, не зря мы привезли “Реал”. Наши казахстанцы вживую увидели. Исполнение на высочайшем уровне. Чем чаще мы будем привозить такие команды в Казахстан, это будет большим плюсом. В таких играх будут расти наши клубы», — заявил Уразбахтин.

Напомним, в первом туре «Кайрат» уступил на выезде португальскому «Спортингу» (4:1). В следующем матче, алматинцы 21 октября примут кипрский «Пафос».

Кайрат
0:5
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
30.09.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Хаби Алонсо
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
25′
Килиан Мбаппе
(Тибо Куртуа)
52′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
74′
Эдуардо Камавинга
(Родригу)
83′
Браим Диас
(Гонсало Гарсия)
90+3′
Составы команд
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
4
Дамир Касабулат
20
Еркин Тапалов
64′
17
Олжас Байбек
55
Валерий Громыко
48′
80′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
55′
64′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
64′
26
Эдмилсон
9
Дастан Сатпаев
80′
99
Рикардиньо
Реал
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
20
Франсиско Гарсия
24
Дин Хейсен
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
30
Франко Мастантуоно
70′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
70′
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
80′
5
Джуд Беллингем
15
Арда Гюлер
80′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
81′
16
Гонсало Гарсия
Статистика
Кайрат
Реал
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
11
20
Удары в створ
4
12
Угловые
2
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти