«Не зря мы привезли “Реал”. Первые слова Уразбахтина после разгрома в Лиге чемпионов

«Что здесь комментировать. Мы в разных весовых категориях. В любом случае, мы получили бесценный опыт. Всегда обидно проигрывать, любой команде. Нам нужно принять — это наш уровень. Пытались, старались, моментами неплохо действовали. На один гол наиграли, но не удалось забить. Мы поблагодарили ребят за самоотдачу, за рвение, они молодцы», — заявил Уразбахтин.