Игрок «Кайрата» объяснил разгром от «Реала» в Лиге чемпионов

В состав же мадридцев отличились французы Килиан Мбаппе (хет-трик) и Эдуардо Камавинга, а также марокканский полузащитник Браим Диас — встреча завершилась со счётом 5:0.
— Конечно, уровень игры сильно отличается от нашего чемпионата. Действительно, мы хорошо начали. Мы получили большой опыт. Самый тяжелый отрезок — начало второго тайма. Они начали владеть мячом, забили быстро, — сказал Мрынский.
— Кто из игроков произвел впечатление?
— «Родриго (Гоэс)».
— Как атмосфера стадиона?
— Ну, к сожалению, у нас маленький стадион, всего 20 тысяч, может если было бы побольше, то атмосфера была бы сильнее. Касательно будущих игр в Лиге чемпионов, дома мы нацелены набирать очки со всеми, — заключил Мрынский.
«Кайрат» после двух туров в ЛЧ не имеет очков. «Реал» в двух матчах набрал максимальные шесть очков. Алматинцы сыграют следующий матч Лиги чемпионов 21 октября против «Пафоса» (Кипр).
Рафаэль Уразбахтин
Хаби Алонсо
Килиан Мбаппе
25′
Килиан Мбаппе
(Тибо Куртуа)
52′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
74′
Эдуардо Камавинга
(Родригу)
83′
Браим Диас
(Гонсало Гарсия)
90+3′
82
Шерхан Калмурза
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
4
Дамир Касабулат
20
Еркин Тапалов
64′
17
Олжас Байбек
55
Валерий Громыко
48′
80′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
55′
64′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
64′
26
Эдмилсон
9
Дастан Сатпаев
80′
99
Рикардиньо
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
20
Франсиско Гарсия
24
Дин Хейсен
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
30
Франко Мастантуоно
70′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
70′
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
80′
5
Джуд Беллингем
15
Арда Гюлер
80′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
81′
16
Гонсало Гарсия
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти