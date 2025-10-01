«Непростая игра»: Мбаппе высказался о матче против «Кайрата»

— Да, мы очень рады, очень рады, что заработали три очка и вернулись в Мадрид с победой. Это была непростая игра. Мы знаем, как сложно приехать сюда и, учитывая обстоятельства и все остальное, приехать и хорошо сыграть. Мы сыграли серьезную игру и теперь рады вернуться в Мадрид, — заявил Мбаппе.