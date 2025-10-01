«Непростая игра»: Мбаппе высказался о матче против «Кайрата»

После финального свистка, форвард был приглашен на послематчевое интервью.
— Расскажите нам о своих эмоциях в данный момент.
— Да, мы очень рады, очень рады, что заработали три очка и вернулись в Мадрид с победой. Это была непростая игра. Мы знаем, как сложно приехать сюда и, учитывая обстоятельства и все остальное, приехать и хорошо сыграть. Мы сыграли серьезную игру и теперь рады вернуться в Мадрид, — заявил Мбаппе.
Напомним, Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота алматинского «Кайрата». Также, француз стал лучшим игроком матча, а «королевский клуб» победил со счётом 5:0.
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
30.09.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Хаби Алонсо
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
25′
Килиан Мбаппе
(Тибо Куртуа)
52′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
74′
Эдуардо Камавинга
(Родригу)
83′
Браим Диас
(Гонсало Гарсия)
90+3′
Составы команд
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
4
Дамир Касабулат
20
Еркин Тапалов
64′
17
Олжас Байбек
55
Валерий Громыко
48′
80′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
55′
64′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
64′
26
Эдмилсон
9
Дастан Сатпаев
80′
99
Рикардиньо
Реал
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
20
Франсиско Гарсия
24
Дин Хейсен
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
30
Франко Мастантуоно
70′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
70′
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
80′
5
Джуд Беллингем
15
Арда Гюлер
80′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
81′
16
Гонсало Гарсия
Статистика
Кайрат
Реал
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
11
20
Удары в створ
4
12
Угловые
2
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти