«Барселона» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Игра пройдёт в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Стали известны стартовые составы команд.
«Барселона»: Щенсны, Кунде, Гарсия, Кубарси, Мартин, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Торрес, Левандовски.
«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Рамуш, Баркола.
В минувшем туре каталонская команда встречалась с «Ньюкаслом» и одержала победу со счётом 2:1. Парижский клуб играл с «Аталантой» и разгромил её со счётом 4:0.