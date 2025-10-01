Ричмонд
«Барселона» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ».

Источник: Reuters

Игра пройдёт в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Гарсия, Кубарси, Мартин, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Торрес, Левандовски.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Рамуш, Баркола.

В минувшем туре каталонская команда встречалась с «Ньюкаслом» и одержала победу со счётом 2:1. Парижский клуб играл с «Аталантой» и разгромил её со счётом 4:0.