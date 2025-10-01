Ричмонд
«Ньюкасл» разгромил «Юнион» в Лиге чемпионов, Гордон оформил дубль с пенальти

«Ньюкасл» на выезде победил бельгиский «Юнион» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0.

Источник: Reuters

Дубль оформил нападающий «сорок» Энтони Гордон. 24-летний англичанин реализовал пенальти на 43-й и 64-й минутах. Еще по голу забили Ник Вольтемаде (17-я минута) и Харви Барнс (80-я).

«Ньюкасл» (3 очка) одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. «Юнион» (3) потерпел первое поражение.

В следующем туре «Ньюкасл» дома сыграет с «Бенфикой», а «Юнион» на своем поле встретится с «Интером». Оба матча пройдут 21 октября.

Юнион
0:4
Первый тайм: 0:2
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Lotto Park
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Эдди Хау
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Ник Вольтемаде
(Сандро Тонали)
17′
Энтони Гордон
43′
Энтони Гордон
64′
Харви Барнс
(Уильям Осула)
80′
Составы команд
Юнион
37
Кьелл Схерпен
48
Федде Лейсен
16
Кристиан Берджесс
51′
22
Уссейну Ньянг
8
Адем Зорган
10
Ануар Аит Эль-Хадж
5
Кевин Макаллистер
57′
67′
26
Росс Сайкс
25
Анан Халаили
78′
27
Луи Патрис
13
Кевин Родригес
74′
23
Софьян Буфаль
6
Камиль ван де Перре
39′
67′
4
Матиас Расмуссен
12
Промис Дэвид
46′
20
Марк Жигер
60′
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
33
Дэн Берн
8
Сандро Тонали
10
Энтони Гордон
12
Малик Тшау
4
Свен Ботман
2
Киран Триппьер
83′
5
Фабиан Шер
39
Бруну Гимарайнс
73′
3
Льюис Холл
7
Жоэлинтон
36′
59′
67
Льюис Майли
27
Ник Вольтемаде
73′
11
Харви Барнс
20
Энтони Эланга
73′
18
Уильям Осула
Статистика
Юнион
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
16
13
Удары в створ
6
6
Угловые
7
5
Фолы
15
8
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти