«ПСЖ» вырвал победу у «Барселоны» в концовке матча Лиги чемпионов

Сегодня, 1 октября, завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между каталонской «Барселоной» и французским «ПСЖ».

Источник: Getty Images

Победу в игре, проходившей на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания), одержали гости со счётом 2:1.

На 19-й минуте полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес забил первый гол. На 38-й минуте нападающий «ПСЖ» Сенни Маюлу сравнял счёт. На 90-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш вывел парижан вперёд и установил окончательный счёт в матче.

В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом». Французский клуб сыграет с немецким «Байером». Оба матча состоятся 21 октября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Барселона
1:2
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Луис Энрике
Голы
Барселона
Ферран Торрес
(Маркус Рэшфорд)
19′
ПСЖ
Сенни Маюлу
(Нуну Мендеш)
38′
Гонсалу Рамуш
(Ашраф Хакими)
90′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
90+2′
7
Ферран Торрес
5
Пау Кубарси
21
Френки де Йонг
32′
35
Херард Мартин
72′
3
Алехандро Бальде
14
Маркус Рэшфорд
72′
17
Марк Касадо
78′
20
Дани Ольмо
57′
72′
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
86′
15
Андреас Кристенсен
8
Педри
79′
28
Марк Берналь
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
87′
25
Нуну Мендеш
44′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
72′
9
Гонсалу Рамуш
24
Сенни Маюлу
80′
19
Ли Кан Ин
49
Ибраим Мбай
65′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
80′
47
Квентин Нджанту
Статистика
Барселона
ПСЖ
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
11
15
Удары в створ
3
7
Угловые
4
9
Фолы
12
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти