«ПСЖ» вырвал победу у «Барселоны» в концовке матча Лиги чемпионов

На 19-й минуте полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес забил первый гол. На 38-й минуте нападающий «ПСЖ» Сенни Маюлу сравнял счёт. На 90-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш вывел парижан вперёд и установил окончательный счёт в матче.