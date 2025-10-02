«ПСЖ» вырвал победу у «Барселоны» в концовке матча Лиги чемпионов

Победу в игре, проходившей на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания), одержали гости со счётом 2:1.
На 19-й минуте полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес забил первый гол. На 38-й минуте нападающий «ПСЖ» Сенни Маюлу сравнял счёт. На 90-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш вывел парижан вперёд и установил окончательный счёт в матче.
В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом». Французский клуб сыграет с немецким «Байером». Оба матча состоятся 21 октября.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Ханс-Дитер Флик
Луис Энрике
Ферран Торрес
(Маркус Рэшфорд)
19′
Сенни Маюлу
(Нуну Мендеш)
38′
Гонсалу Рамуш
(Ашраф Хакими)
90′
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
90+2′
7
Ферран Торрес
5
Пау Кубарси
21
Френки де Йонг
32′
35
Херард Мартин
72′
3
Алехандро Бальде
14
Маркус Рэшфорд
72′
17
Марк Касадо
78′
20
Дани Ольмо
57′
72′
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
86′
15
Андреас Кристенсен
8
Педри
79′
28
Марк Берналь
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
87′
25
Нуну Мендеш
44′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
72′
9
Гонсалу Рамуш
24
Сенни Маюлу
80′
19
Ли Кан Ин
49
Ибраим Мбай
65′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
80′
47
Квентин Нджанту
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
