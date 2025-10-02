«Монако» ушёл от поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Команды сыграли вничью — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра матча выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).
На 15-й минуте Эрлинг Холанд открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. Джордан Тезе на 18-й минуте сравнял счёт. Холанд на 44-й минуте оформил дубль. Эрик Дайер на 90-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло.
После этой игры «Монако» с одним очком находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» с четырьмя очками находится в верхней её части.
В следующем туре «Монако» 22 октября примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити» 21 октября сыграет в гостях с «Вильярреалом».
Ади Хюттер
Хосеп Гвардиола
Йордан Тезе
(Крепин Диатта)
18′
Эрик Дайер
90′
Эрлин Холанн
(Йошко Гвардиол)
15′
Эрлин Холанн
(Нико О`Райли)
44′
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
3
Эрик Дайер
27
Крепин Диатта
63′
4
Йордан Тезе
11
Магнес Аклиуш
22
Мохаммед Салису
82′
41
Пап Кабраль
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
22′
20
Кассум Уттара
9
Фоларин Балогун
82′
14
Мика Биерет
28
Мамаду Кулибали
82′
19
Джордж Иленихенья
31
Ансу Фати
64′
17
Станис Идумбо
25
Джанлуиджи Доннарумма
39′
33
Нико О`Райли
20
Бернарду Силва
88′
9
Эрлин Холанн
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
4
Тиджани Рейндерс
5
Джон Стоунс
72′
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
61′
14
Нико Гонсалес
16
Родри
57′
61′
26
Савио
90+4′
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
