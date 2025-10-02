Ричмонд
«Монако» ушёл от поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Завершён матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Монако» и английский «Манчестер Сити».

Источник: Getty Images

Команды сыграли вничью — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра матча выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

На 15-й минуте Эрлинг Холанд открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. Джордан Тезе на 18-й минуте сравнял счёт. Холанд на 44-й минуте оформил дубль. Эрик Дайер на 90-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло.

После этой игры «Монако» с одним очком находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» с четырьмя очками находится в верхней её части.

В следующем туре «Монако» 22 октября примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити» 21 октября сыграет в гостях с «Вильярреалом».

Монако
2:2
Первый тайм: 1:2
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Хосеп Гвардиола
Голы
Монако
Йордан Тезе
(Крепин Диатта)
18′
Эрик Дайер
90′
Манчестер Сити
Эрлин Холанн
(Йошко Гвардиол)
15′
Эрлин Холанн
(Нико О`Райли)
44′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
3
Эрик Дайер
27
Крепин Диатта
63′
4
Йордан Тезе
11
Магнес Аклиуш
22
Мохаммед Салису
82′
41
Пап Кабраль
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
22′
20
Кассум Уттара
9
Фоларин Балогун
82′
14
Мика Биерет
28
Мамаду Кулибали
82′
19
Джордж Иленихенья
31
Ансу Фати
64′
17
Станис Идумбо
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
39′
33
Нико О`Райли
20
Бернарду Силва
88′
9
Эрлин Холанн
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
4
Тиджани Рейндерс
5
Джон Стоунс
72′
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
61′
14
Нико Гонсалес
16
Родри
57′
61′
26
Савио
90+4′
Статистика
Монако
Манчестер Сити
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
8
19
Удары в створ
3
6
Угловые
7
3
Фолы
9
13
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти