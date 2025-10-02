Так с «Барселоной» Флика еще не играли. «ПСЖ» навязал каталонцам свои правила

К играм топ-клубов без лидеров в заявке уже можно привыкнуть. Бешеный график, в который ФИФА и УЕФА вогнали современный футбол, прямо отражается на качестве составов — кто-то постоянно вылетает, и чаще всего это те, кому приходится регулярно выступать за сборные.
«Барселона» и «ПСЖ» особенно хорошо знают современные реалии, у них таких футболистов хватает, потому приходится выкручиваться и полагаться на скамейку. Ханси Флик не мог рассчитывать на Рафинью, Жоана Гарсию, Марка-Андре тер Штегена, Фермина и Гави, а Бальде только восстановился и остался на скамейке запасных. У «ПСЖ» потери еще серьезнее — минус новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» Дембеле, а с ним Маркиньос, Хвича и Дуэ. Почти половина основы.
Так что, к сожалению, одна из самых ярких вывесок общего этапа Лиги чемпионов блистала не так, как могла бы. Но и без травмированных стартовые составы смотрелись внушительно. Флик сделал ставку на мобильность — связка низкорослых Кубарси с Гарсией в центре обороны, Ямаль и Рэшфорд на флангах, на острие — Торрес. Луис Энрике недосчитался аж троих нападающих, поэтому пришлось идти на риск. Тренер оставил на скамейке Гонсалу Рамуша, зато выпустил молодых Маюлу и Мбайе, о которых пока мало кто слышал за пределами Франции — хотя первый забивал в финале Лиги чемпионов. В центре поля появились Руис с только восстановившимся Витиньей, Невеша в последний момент убрали из состава — его место занял Заир-Эмери. Правда, оба португальца совсем недавно восстановились после повреждений, и изначально к их функциональному состоянию возникали вопросы.
Как и ожидалось, началось все эффектно. Ямаль показал финт Зидана и еще несколько эффектных приемов на фланге и начал работу по дестабилизации левого фланга обороны «ПСЖ». Тем не менее, минуты до 15-й гости владели мячом даже больше, но постепенно инициатива переходила к каталонцам. Парижанам не хватало креатива в атаке, сказывалась неопытность Мбайе с Маюлу, так что в основном моменты приходили со стандартов, разочек Щенсны пришлось в красивом прыжке отражать удар Хакими со штрафного.
Но в целом преимущество оставалось за «Барсой», и обеспечивал его Ямаль. Ламин нашел Торреса фирменной передачей шведой, обыграл вратаря и покатил в пустые — в подкате спас защитник. Но через пять минут «Барса» добилась своего: короткий розыгрыш между Ямалем и Педри у штрафной, шикарный пас Рэшфорда — и Ферран на этот раз поразил цель.
Команда Флика не сбавила оборотов и продолжала давить минуты до 35-й. Работал и фирменный прессинг, и магия пары Педри — Де Йонг в центре поля. Но «ПСЖ» показал, чем опасен даже без ряда лидеров — внезапностью. Реактивный Нуну Мендеш протащил мяч через половину поля и нашел пасом Маюлу, который четко использовал свой шанс.
Вообще «Барселона» играла нестабильно. За классным отрезком в первом тайме последовал провал в концовке, который продолжился после перерыва. Редко увидишь каталонцев в длительной стадии обороны, а «ПСЖ» просто вынуждал к этому. Благодаря выверенной системе мяч качественно ходил между футболистами парижского гранда, а «Барсе» оставалось только подстраиваться. Скис Ямаль, который все чаще принимал неправильные решения, рвался через свой фланг Рэшфорд, но постоянно упирался в лицевую. Тем не менее, шансы появлялись. На 64-й минуте Ольмо мог укладывать мяч в ближний угол после паса Феррана, но зачем-то пробил в дальний, где уже накрывали два защитника «ПСЖ».
В целом парижане смотрелись более цельно и убедительно. Это удивляло, учитывая то, что в атаке — далеко не футболисты основы. Красок добавили и вышедшие на замену Гонсалу Рамуш с Ли Кан Ином. Кореец попал в штангу после обреза соперника в центре поля, а португалец в концовке поставил точку, замкнув передачу Хакими в контратаке. «Барсу» подвела высокая линия прессинга — форварда соперника оставили совсем одного.
«ПСЖ» добыл статусную победу и показал, почему его называют лучшей командой Европы. Ну, а каталонцы при Флике впервые смотрелись так беззубо. Немцу есть над чем подумать.
Ханс-Дитер Флик
Луис Энрике
Ферран Торрес
(Маркус Рэшфорд)
19′
Сенни Маюлу
(Нуну Мендеш)
38′
Гонсалу Рамуш
(Ашраф Хакими)
90′
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
90+2′
7
Ферран Торрес
5
Пау Кубарси
21
Френки де Йонг
32′
35
Херард Мартин
72′
3
Алехандро Бальде
14
Маркус Рэшфорд
72′
17
Марк Касадо
78′
20
Дани Ольмо
57′
72′
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
86′
15
Андреас Кристенсен
8
Педри
79′
28
Марк Берналь
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
87′
25
Нуну Мендеш
44′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
72′
9
Гонсалу Рамуш
24
Сенни Маюлу
80′
19
Ли Кан Ин
49
Ибраим Мбай
65′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
80′
47
Квентин Нджанту
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти