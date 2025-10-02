Ричмонд
Так с «Барселоной» Флика еще не играли. «ПСЖ» навязал каталонцам свои правила

Магии Ямаля хватило на полчаса.

Источник: AFP 2023

К играм топ-клубов без лидеров в заявке уже можно привыкнуть. Бешеный график, в который ФИФА и УЕФА вогнали современный футбол, прямо отражается на качестве составов — кто-то постоянно вылетает, и чаще всего это те, кому приходится регулярно выступать за сборные.

«Барселона» и «ПСЖ» особенно хорошо знают современные реалии, у них таких футболистов хватает, потому приходится выкручиваться и полагаться на скамейку. Ханси Флик не мог рассчитывать на Рафинью, Жоана Гарсию, Марка-Андре тер Штегена, Фермина и Гави, а Бальде только восстановился и остался на скамейке запасных. У «ПСЖ» потери еще серьезнее — минус новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» Дембеле, а с ним Маркиньос, Хвича и Дуэ. Почти половина основы.

Так что, к сожалению, одна из самых ярких вывесок общего этапа Лиги чемпионов блистала не так, как могла бы. Но и без травмированных стартовые составы смотрелись внушительно. Флик сделал ставку на мобильность — связка низкорослых Кубарси с Гарсией в центре обороны, Ямаль и Рэшфорд на флангах, на острие — Торрес. Луис Энрике недосчитался аж троих нападающих, поэтому пришлось идти на риск. Тренер оставил на скамейке Гонсалу Рамуша, зато выпустил молодых Маюлу и Мбайе, о которых пока мало кто слышал за пределами Франции — хотя первый забивал в финале Лиги чемпионов. В центре поля появились Руис с только восстановившимся Витиньей, Невеша в последний момент убрали из состава — его место занял Заир-Эмери. Правда, оба португальца совсем недавно восстановились после повреждений, и изначально к их функциональному состоянию возникали вопросы.

Как и ожидалось, началось все эффектно. Ямаль показал финт Зидана и еще несколько эффектных приемов на фланге и начал работу по дестабилизации левого фланга обороны «ПСЖ». Тем не менее, минуты до 15-й гости владели мячом даже больше, но постепенно инициатива переходила к каталонцам. Парижанам не хватало креатива в атаке, сказывалась неопытность Мбайе с Маюлу, так что в основном моменты приходили со стандартов, разочек Щенсны пришлось в красивом прыжке отражать удар Хакими со штрафного.

Но в целом преимущество оставалось за «Барсой», и обеспечивал его Ямаль. Ламин нашел Торреса фирменной передачей шведой, обыграл вратаря и покатил в пустые — в подкате спас защитник. Но через пять минут «Барса» добилась своего: короткий розыгрыш между Ямалем и Педри у штрафной, шикарный пас Рэшфорда — и Ферран на этот раз поразил цель.

Команда Флика не сбавила оборотов и продолжала давить минуты до 35-й. Работал и фирменный прессинг, и магия пары Педри — Де Йонг в центре поля. Но «ПСЖ» показал, чем опасен даже без ряда лидеров — внезапностью. Реактивный Нуну Мендеш протащил мяч через половину поля и нашел пасом Маюлу, который четко использовал свой шанс.

Вообще «Барселона» играла нестабильно. За классным отрезком в первом тайме последовал провал в концовке, который продолжился после перерыва. Редко увидишь каталонцев в длительной стадии обороны, а «ПСЖ» просто вынуждал к этому. Благодаря выверенной системе мяч качественно ходил между футболистами парижского гранда, а «Барсе» оставалось только подстраиваться. Скис Ямаль, который все чаще принимал неправильные решения, рвался через свой фланг Рэшфорд, но постоянно упирался в лицевую. Тем не менее, шансы появлялись. На 64-й минуте Ольмо мог укладывать мяч в ближний угол после паса Феррана, но зачем-то пробил в дальний, где уже накрывали два защитника «ПСЖ».

В целом парижане смотрелись более цельно и убедительно. Это удивляло, учитывая то, что в атаке — далеко не футболисты основы. Красок добавили и вышедшие на замену Гонсалу Рамуш с Ли Кан Ином. Кореец попал в штангу после обреза соперника в центре поля, а португалец в концовке поставил точку, замкнув передачу Хакими в контратаке. «Барсу» подвела высокая линия прессинга — форварда соперника оставили совсем одного.

«ПСЖ» добыл статусную победу и показал, почему его называют лучшей командой Европы. Ну, а каталонцы при Флике впервые смотрелись так беззубо. Немцу есть над чем подумать.

Барселона
1:2
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Луис Энрике
Голы
Барселона
Ферран Торрес
(Маркус Рэшфорд)
19′
ПСЖ
Сенни Маюлу
(Нуну Мендеш)
38′
Гонсалу Рамуш
(Ашраф Хакими)
90′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
90+2′
7
Ферран Торрес
5
Пау Кубарси
21
Френки де Йонг
32′
35
Херард Мартин
72′
3
Алехандро Бальде
14
Маркус Рэшфорд
72′
17
Марк Касадо
78′
20
Дани Ольмо
57′
72′
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
86′
15
Андреас Кристенсен
8
Педри
79′
28
Марк Берналь
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
87′
25
Нуну Мендеш
44′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
72′
9
Гонсалу Рамуш
24
Сенни Маюлу
80′
19
Ли Кан Ин
49
Ибраим Мбай
65′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
80′
47
Квентин Нджанту
Статистика
Барселона
ПСЖ
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
12
15
Удары в створ
1
7
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
9
Фолы
12
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти