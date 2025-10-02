Так с «Барселоной» Флика еще не играли. «ПСЖ» навязал каталонцам свои правила

Так что, к сожалению, одна из самых ярких вывесок общего этапа Лиги чемпионов блистала не так, как могла бы. Но и без травмированных стартовые составы смотрелись внушительно. Флик сделал ставку на мобильность — связка низкорослых Кубарси с Гарсией в центре обороны, Ямаль и Рэшфорд на флангах, на острие — Торрес. Луис Энрике недосчитался аж троих нападающих, поэтому пришлось идти на риск. Тренер оставил на скамейке Гонсалу Рамуша, зато выпустил молодых Маюлу и Мбайе, о которых пока мало кто слышал за пределами Франции — хотя первый забивал в финале Лиги чемпионов. В центре поля появились Руис с только восстановившимся Витиньей, Невеша в последний момент убрали из состава — его место занял Заир-Эмери. Правда, оба португальца совсем недавно восстановились после повреждений, и изначально к их функциональному состоянию возникали вопросы.