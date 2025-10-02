Владелец «Кайрата» заявил, что верит в выход команды в плей-офф Лиги чемпионов

— Что можете сказать про «Реал»? Какое впечатление произвела на вас эта команда?
— Это великая команда, с огромным опытом и мастерством. Но именно в таких матчах мы растем быстрее всего. Для нас честь сыграть против «Реала» и увидеть воочию футбол самого высокого уровня. Важно было сыграть с лучшими игроками мадридского клуба, что и произошло. Мы увидели и другой класс, и куда нам надо расти.
— Вы правда верите в выход в плей-офф, как об этом рассказывали перед матчем в интервью Андрею Аршавину?
— Да, я верю. В футболе все возможно. Мы понимаем, что конкуренция невероятная, но именно вера и поддержка болельщиков делают невозможное возможным, — цитирует Боранбаева «СЭ».
«Кайрат» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Лиги чемпионов, не имея в активе набранных очков.