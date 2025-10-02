Сафонов высказался о победе ПСЖ над «Барселоной»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рома
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
3.82
X
3.30
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
1
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.70
П2
12.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бранн
0
:
Утрехт
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.85
П2
3.42
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Селтик
0
:
Брага
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.60
П2
1.95
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.50
П2
1.15
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фенербахче
2
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.80
П2
11.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
0
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.80
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Гоу Эхед Иглз
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.90
П2
7.79
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
1
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
8.50
П2
31.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
31.00
X
8.00
П2
1.15
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ягеллония
0
:
Хамрун Спартанс
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.05
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
КуПС
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.65
П2
4.52
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
16.00
П2
70.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лех
2
:
Рапид В
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.00
П2
21.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ноа
1
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.00
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Омония
0
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.10
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Зриньски
2
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
перерыв
Динамо Мх
0
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.00
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Базель
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.17
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.37
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.81
П2
6.36
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.58
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Генк
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.21
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Лион
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.51
П2
5.47
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.53
П2
2.54
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.43
П2
7.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Штурм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.72
П2
3.29
Футбол. Лига конференций
22:00
Абердин
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
6.52
X
4.82
П2
1.49
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК Л
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.53
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.78
П2
2.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.73
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.69
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Шелбурн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.90
П2
1.89
Футбол. Лига конференций
22:00
Слован Бр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.88
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
22:00
Спарта П
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2

Сафонов высказался о победе ПСЖ над «Барселоной»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил, что победа французского футбольного клуба над испанской «Барселоной» в Лиге чемпионов является моментом, усиливающим желание вернуться в стартовый состав.

Источник: Соцсети

Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов прошла в среду в Барселоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан.

«Хочу поздравить всех с нашей победой! Матчи такого уровня — это всегда настоящий праздник футбола, приносящий радость и болельщикам, и игрокам. Травмы не могут быть оправданием поражений, а лишь подчеркивают силу и характер команды в случае победы. Для меня лично непросто оставаться в стороне и наблюдать за игрой со скамейки. Но каждый такой момент лишь усиливает мое желание вернуться и изменить ситуацию!» — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

«Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые приехали поддержать. На трибунах присутствовало около 3000 человек — это невероятная энергия. P. S. Как говорили классики, ну вот и лузнула “Барса”, — добавил голкипер.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в 2024 году и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне он еще ни разу не выходил на поле, его последний матч состоялся 24 мая в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0). После перехода итальянца Джанлуиджи Доннаруммы в английский «Манчестер Сити» основным вратарем «ПСЖ» стал француз Люка Шевалье.

Барселона
1:2
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Луис Энрике
Голы
Барселона
Ферран Торрес
(Маркус Рэшфорд)
19′
ПСЖ
Сенни Маюлу
(Нуну Мендеш)
38′
Гонсалу Рамуш
(Ашраф Хакими)
90′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
90+2′
7
Ферран Торрес
5
Пау Кубарси
21
Френки де Йонг
32′
35
Херард Мартин
72′
3
Алехандро Бальде
14
Маркус Рэшфорд
72′
17
Марк Касадо
78′
20
Дани Ольмо
57′
72′
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
86′
15
Андреас Кристенсен
8
Педри
79′
28
Марк Берналь
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
87′
25
Нуну Мендеш
44′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
72′
9
Гонсалу Рамуш
24
Сенни Маюлу
80′
19
Ли Кан Ин
49
Ибраим Мбай
65′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
80′
47
Квентин Нджанту
Статистика
Барселона
ПСЖ
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
12
15
Удары в створ
1
7
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
9
Фолы
12
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти