Сафонов высказался о победе ПСЖ над «Барселоной»

Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов прошла в среду в Барселоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан.
«Хочу поздравить всех с нашей победой! Матчи такого уровня — это всегда настоящий праздник футбола, приносящий радость и болельщикам, и игрокам. Травмы не могут быть оправданием поражений, а лишь подчеркивают силу и характер команды в случае победы. Для меня лично непросто оставаться в стороне и наблюдать за игрой со скамейки. Но каждый такой момент лишь усиливает мое желание вернуться и изменить ситуацию!» — написал Сафонов в своем Telegram-канале.
«Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые приехали поддержать. На трибунах присутствовало около 3000 человек — это невероятная энергия.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в 2024 году и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне он еще ни разу не выходил на поле, его последний матч состоялся 24 мая в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0). После перехода итальянца Джанлуиджи Доннаруммы в английский «Манчестер Сити» основным вратарем «ПСЖ» стал француз Люка Шевалье.
Ханс-Дитер Флик
Луис Энрике
Ферран Торрес
(Маркус Рэшфорд)
19′
Сенни Маюлу
(Нуну Мендеш)
38′
Гонсалу Рамуш
(Ашраф Хакими)
90′
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
90+2′
7
Ферран Торрес
5
Пау Кубарси
21
Френки де Йонг
32′
35
Херард Мартин
72′
3
Алехандро Бальде
14
Маркус Рэшфорд
72′
17
Марк Касадо
78′
20
Дани Ольмо
57′
72′
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
86′
15
Андреас Кристенсен
8
Педри
79′
28
Марк Берналь
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
87′
25
Нуну Мендеш
44′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
72′
9
Гонсалу Рамуш
24
Сенни Маюлу
80′
19
Ли Кан Ин
49
Ибраим Мбай
65′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
80′
47
Квентин Нджанту
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти