Сафонов высказался о победе ПСЖ над «Барселоной»

«Хочу поздравить всех с нашей победой! Матчи такого уровня — это всегда настоящий праздник футбола, приносящий радость и болельщикам, и игрокам. Травмы не могут быть оправданием поражений, а лишь подчеркивают силу и характер команды в случае победы. Для меня лично непросто оставаться в стороне и наблюдать за игрой со скамейки. Но каждый такой момент лишь усиливает мое желание вернуться и изменить ситуацию!» — написал Сафонов в своем Telegram-канале.