«Давно знаю “Пафос” и его владельцев. Это честные и амбициозные люди, и я рад помочь им развивать клуб». Интервью с Давидом Луисом

Обозреватель «СЭ» сделал эксклюзивное флеш-интервью с легендарным бразильским защитником после матча Лиги чемпионов «Пафос» — «Бавария» в роли корреспондента казахстанской телекомпании QSport, одного из правообладателей трансляций матчей ЛЧ.
После четырех лет в Бразилии мало кто ожидал увидеть Давида Луиса на поле снова в Европе. Но легендарный 38-летний защитник летом подписал контракт с «Пафосом» и вернулся не только в футбол Старого Света, но и в Лигу чемпионов, куда вышла кипрская команда с российскими боссами — Сергеем Ломакиным и Романом Дубовым. Говорят, что они пригласили Давида Луиса на роль, очень схожую с той, что играл в «Анжи» Сулеймана Керимова Роберто Карлос, — не только действующего игрока, но и живой рекламы, значительной части маркетинга, человека, который будет своей фигурой привлекать сильных футболистов из Бразилии и других стран, а впоследствии сможет занять высокий пост в «Пафосе» или каком-то другом клубе широкой сети Ломакина.
Наш разговор один на один с обаятельным Давидом Луисом состоялся после матча «Пафос» — «Бавария» благодаря казахстанскому телеканалу QSport, попросившему меня выступить на стадионе «Альфамега» в роли его телевизионного корреспондента.
— Большая радость снова видеть вас в Европе, снова — в Лиге чемпионов. Можете объяснить, почему вы решили вернуться в Старый Свет и подписать контракт с «Пафосом»?
— Прежде всего потому, что я всегда был счастлив и любил играть в Европе. А с «Пафосом» — потому что я давно знаю этот клуб, знаю владельцев. И когда появилась такая возможность, приехал сюда и очень рад быть здесь.
— Вы говорите, что давно знаете владельцев клуба. То есть с Сергеем Ломакиным были знакомы лично еще до переезда на Кипр?
— Да. Во главе «Пафоса» честные люди, люди с амбициями. Они хотят развивать команду, развивать проект, и я рад помогать им в этом.
— На следующий матч вам предстоит пролететь пять с половиной тысяч километров — в Казахстан, на встречу с «Кайратом» из Алма-Аты. Готовы к такому путешествию и чего ждете от него — на поле и за его пределами?
— Конечно, готов. Знаю, что расстояние большое, но Бразилия еще дальше, ха-ха. «Кайрат» — отличная команда, именно поэтому она играет в Лиге чемпионов. Так что матч будет трудным.
— Насколько тяжело было играть против такого соперника, как нынешняя «Бавария»?
— Мы играли против одной из сильнейших команд последних двадцати лет в мире с игроками топ-уровня. Знали, что будет очень тяжело. Так что все получилось вполне ожидаемо. Результат обычный, потому что это команда другого уровня.
— Назовите вашу лучшую игру в жизни, самый важный гол и лучшего партнера по команде.
— Лучший матч — финал Лиги чемпионов против той же «Баварии» в 2012-м. Лучший гол — на чемпионате мира-2014 против Колумбии (Давид Луис забил победный мяч четвертьфинала домашнего ЧМ великолепным ударом со штрафного. — Прим. И. Р.). Лучший партнер — Виллиан.
— А ваша мечта сейчас?
— Продолжать играть в футбол, потому что я это очень люблю. Благослови вас Бог!