«Давно знаю “Пафос” и его владельцев. Это честные и амбициозные люди, и я рад помочь им развивать клуб». Интервью с Давидом Луисом

После четырех лет в Бразилии мало кто ожидал увидеть Давида Луиса на поле снова в Европе. Но легендарный 38-летний защитник летом подписал контракт с «Пафосом» и вернулся не только в футбол Старого Света, но и в Лигу чемпионов, куда вышла кипрская команда с российскими боссами — Сергеем Ломакиным и Романом Дубовым. Говорят, что они пригласили Давида Луиса на роль, очень схожую с той, что играл в «Анжи» Сулеймана Керимова Роберто Карлос, — не только действующего игрока, но и живой рекламы, значительной части маркетинга, человека, который будет своей фигурой привлекать сильных футболистов из Бразилии и других стран, а впоследствии сможет занять высокий пост в «Пафосе» или каком-то другом клубе широкой сети Ломакина.