«Давно знаю “Пафос” и его владельцев. Это честные и амбициозные люди, и я рад помочь им развивать клуб». Интервью с Давидом Луисом

Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
3
:
ПАОК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
0
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
1
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
2
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
4
:
АЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
3
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
0
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
2
:
Университатя Кр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
1
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Гоу Эхед Иглз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
5
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Динамо Мх
1
:
Ростов
1
П1
X
П2

«Давно знаю “Пафос” и его владельцев. Это честные и амбициозные люди, и я рад помочь им развивать клуб». Интервью с Давидом Луисом

Игорь Рабинер встретился с известным бразильским защитником.

Источник: Reuters

Обозреватель «СЭ» сделал эксклюзивное флеш-интервью с легендарным бразильским защитником после матча Лиги чемпионов «Пафос» — «Бавария» в роли корреспондента казахстанской телекомпании QSport, одного из правообладателей трансляций матчей ЛЧ.

После четырех лет в Бразилии мало кто ожидал увидеть Давида Луиса на поле снова в Европе. Но легендарный 38-летний защитник летом подписал контракт с «Пафосом» и вернулся не только в футбол Старого Света, но и в Лигу чемпионов, куда вышла кипрская команда с российскими боссами — Сергеем Ломакиным и Романом Дубовым. Говорят, что они пригласили Давида Луиса на роль, очень схожую с той, что играл в «Анжи» Сулеймана Керимова Роберто Карлос, — не только действующего игрока, но и живой рекламы, значительной части маркетинга, человека, который будет своей фигурой привлекать сильных футболистов из Бразилии и других стран, а впоследствии сможет занять высокий пост в «Пафосе» или каком-то другом клубе широкой сети Ломакина.

Наш разговор один на один с обаятельным Давидом Луисом состоялся после матча «Пафос» — «Бавария» благодаря казахстанскому телеканалу QSport, попросившему меня выступить на стадионе «Альфамега» в роли его телевизионного корреспондента.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 2-й тур, 30.09.2025, 22:00
Пафос
1
Бавария
5

— Большая радость снова видеть вас в Европе, снова — в Лиге чемпионов. Можете объяснить, почему вы решили вернуться в Старый Свет и подписать контракт с «Пафосом»?

— Прежде всего потому, что я всегда был счастлив и любил играть в Европе. А с «Пафосом» — потому что я давно знаю этот клуб, знаю владельцев. И когда появилась такая возможность, приехал сюда и очень рад быть здесь.

— Вы говорите, что давно знаете владельцев клуба. То есть с Сергеем Ломакиным были знакомы лично еще до переезда на Кипр?

— Да. Во главе «Пафоса» честные люди, люди с амбициями. Они хотят развивать команду, развивать проект, и я рад помогать им в этом.

— На следующий матч вам предстоит пролететь пять с половиной тысяч километров — в Казахстан, на встречу с «Кайратом» из Алма-Аты. Готовы к такому путешествию и чего ждете от него — на поле и за его пределами?

— Конечно, готов. Знаю, что расстояние большое, но Бразилия еще дальше, ха-ха. «Кайрат» — отличная команда, именно поэтому она играет в Лиге чемпионов. Так что матч будет трудным.

— Насколько тяжело было играть против такого соперника, как нынешняя «Бавария»?

— Мы играли против одной из сильнейших команд последних двадцати лет в мире с игроками топ-уровня. Знали, что будет очень тяжело. Так что все получилось вполне ожидаемо. Результат обычный, потому что это команда другого уровня.

— Назовите вашу лучшую игру в жизни, самый важный гол и лучшего партнера по команде.

— Лучший матч — финал Лиги чемпионов против той же «Баварии» в 2012-м. Лучший гол — на чемпионате мира-2014 против Колумбии (Давид Луис забил победный мяч четвертьфинала домашнего ЧМ великолепным ударом со штрафного. — Прим. И. Р.). Лучший партнер — Виллиан.

— А ваша мечта сейчас?

— Продолжать играть в футбол, потому что я это очень люблю. Благослови вас Бог!