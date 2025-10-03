Организаторы Суперлиги предложили УЕФА новый формат Лиги чемпионов

Вторая реформа затронет основной этап турнира. 36 команд будут разделены на две группы. В первой 18 лучших команд по рейтингу УЕФА сыграют между собой по восемь матчей, столько же встреч проведут клубы с 19-го по 36-е места. Восемь лучших команд из первой группы выйдут напрямую в ⅛ финала. Команды второй восьмерки первой группы и лучшие восемь клубов из второй группы встретятся между собой в предварительном раунде плей-офф.