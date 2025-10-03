Организаторы Суперлиги предложили УЕФА новый формат Лиги чемпионов

По информации источника, УЕФА, компания A22, которая занимается проектом Суперлиги, а также представители «Барселоны» и «Реала» в течение последних восьми месяцев вели тайные переговоры. Согласно проекту, первым изменением станет создание бесплатной глобальной платформы для трансляций матчей по телевидению.
Вторая реформа затронет основной этап турнира. 36 команд будут разделены на две группы. В первой 18 лучших команд по рейтингу УЕФА сыграют между собой по восемь матчей, столько же встреч проведут клубы с 19-го по 36-е места. Восемь лучших команд из первой группы выйдут напрямую в ⅛ финала. Команды второй восьмерки первой группы и лучшие восемь клубов из второй группы встретятся между собой в предварительном раунде плей-офф.
Формат предложили запустить в 2027 году, когда должен начаться новый этап продажи телевизионных прав на показ Лиги чемпионов.
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», испанские «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.
Европейский суд 21 декабря 2023 года признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Таким образом, межклубные турниры, такие как Суперлига, официально могут быть созданы в соответствии с европейским законом.