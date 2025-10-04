Ричмонд
Суперлига возвращается? «Реал» и «Барселона» предложили УЕФА реформировать Лигу чемпионов в новый турнир для богатых

Шансы есть?

Источник: Global Look Press

Если вы вдруг подумали, что с введением нового формата Лиги чемпионов клубы-основатели окончательно забыли о Суперлиге — так только показалось. Издание Mundo Deportivo сообщает, что «Реал» и «Барселона» продолжают работу над печально известным проектом и даже добились определенных успехов.

Назревает реформа ЛЧ: две группы и бесплатные трансляции

По данным испанского источника, новое предложение основателей Суперлиги (напомним, на данный момент это «Реал», «Барселона» и компания А22) значительно мягче тех, что выдвигались ранее. Организаторы больше не хотят создавать новый турнир — вместо этого они предлагают реформировать Лигу чемпионов. Инициатив всего две, но обе глобальные.

Первая идея основателей — разделение нынешнего общего этапа на две группы по 18 команд: с 1-го по 18-е место, и с 19-го по 36-е. Места будут распределяться согласно рейтингу УЕФА; таким образом, в первую группу гарантированно попадут топ-клубы, во вторую — все остальные, и до плей-офф команды из разных групп пересекаться не будут. При таких вводных нетрудно догадаться, что первые 18 команд и станут вожделенной Суперлигой.

Выход в плей-офф тоже поменяется — восемь лучших из первой группы отправятся напрямую в ⅛ финала. Оставшиеся восемь мест будут разыграны в стыковых матчах между участниками первой и второй групп — однако пока неизвестно, в каких именно пропорциях они будут представлены.

Вторая глобальная идея («Реала» и «Барселоны») касается телеправ — клубы предлагают транслировать матчи не в нынешнем формате (через продажу картинки в ручном режиме для каждой страны), а на мегаплатформе UNIFY, которая прямо сейчас создается где-то в недрах суперлиги. Mundo Deportivo пишет, что приложение позволит «улучшить зрительский опыт». И, вероятно, самое главное, принесет больше денег — в UNIFY посмотреть Лигу чемпионов можно будет бесплатно, но с геолокализированной рекламой либо без нее, но по премиум-подписке.

Кстати, название турнира менять не планируется — привычная Лига чемпионов никуда не денется.

УЕФА, похоже, настроен к переменам не так категорично, как в прошлые годы. По данным источника, за последние восемь месяцев стороны тайно встречались семь раз, и отношения между ними сейчас гораздо теплее, чем раньше. Mundo Deportivo даже называет нынешние инициативы клубов-основателей «окончательным мирным соглашением», которое положит конец многолетнему противостоянию.

Многоликая Суперлига

Для европейской мегазатеи это уже четвертая и однозначно самая хитрая итеграция за последние несколько лет. В прошлые разы организаторы действовали куда грубее.

Напомним, впервые Суперлига появилась на радарах мирового футбола весной 2021 года — 18 апреля 12 клубов-основателей объявили о создании нового турнира с целью «вывести футбол на его законное место». Во главе инициативы стояли:

Суперлига 1.0 была исключительно элитным турниром — участвовать в нем должны были 15 клубов-основателей (из них известны только 12) плюс пять команд, которые бы набирали по неизвестному принципу.

Однако формат быстро забыли — во многом потому, что уже через два дня состав клубов-основателей заметно поредел. УЕФА, ФИФА и местные ассоциации раскритиковали инициативу и пригрозили участникам самыми суровыми санкциями — вплоть до запрета игры в национальных турнирах — и это сработало. Уже к 21 апреля в Суперлиге остались трое: «Реал», «Барселона» и «Ювентус». В июне 2023-го туринцы также вышли из проекта.

Оставшиеся испанские гранды не сдались: через полгода после ухода «Юве» они предложили новый, более «народный» формат — 64 команды, три лиги и миллиарды призовых. Уверенности организаторам добавило решение Европейского суда, который в один день с публикацией новых правил признал незаконными действия УЕФА по борьбе с Суперлигой.

Впрочем, успеха обновленный формат не снискал — ранее покинувшие Суперлигу девять клубов повторно признали, что больше ее не поддерживают. В следующий раз организаторы вышли на связь в декабре 2024-го — предложили 96 команд, ребрендинг («Объединенная лига») и прочее, но на фоне обновленного формата Лиги чемпионов все это уже было неинтересно.

Но, если верить Mundo Deportivo, «Реал» и «Барселона» не сдались до сих пор — и, кажется, добиваются успеха. Но получится ли у них продавить УЕФА на еще одну реформу? Вопрос.