Суперлига возвращается? «Реал» и «Барселона» предложили УЕФА реформировать Лигу чемпионов в новый турнир для богатых

Вторая глобальная идея («Реала» и «Барселоны») касается телеправ — клубы предлагают транслировать матчи не в нынешнем формате (через продажу картинки в ручном режиме для каждой страны), а на мегаплатформе UNIFY, которая прямо сейчас создается где-то в недрах суперлиги. Mundo Deportivo пишет, что приложение позволит «улучшить зрительский опыт». И, вероятно, самое главное, принесет больше денег — в UNIFY посмотреть Лигу чемпионов можно будет бесплатно, но с геолокализированной рекламой либо без нее, но по премиум-подписке.