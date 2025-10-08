Сколько заработал «Кайрат» за два матча в Лиге чемпионов

«Кайрат», дебютировавший в общем этапе Лиги чемпионов, обеспечил себе выплаты в размере 20,2 миллиона евро, несмотря на два поражения — от лиссабонского «Спортинга» (1:4) и «Реала» (0:5). Из них — 18,62 миллионов евро — это участие в основной стадии турнира.