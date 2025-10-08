Сколько заработал «Кайрат» за два матча в Лиге чемпионов

Как начисляются призовые в Лиге чемпионов
Лига чемпионов 2025/26 принесёт клубам рекордные призовые — общий фонд превышает 2,4 миллиарда евро.
Есть три категории бонусов. Первая — за участие в Лиге чемпионов. Каждая команда получит от УЕФА 18,62 миллионов евро. Вторая категория — выплаты за результат:
- победа на основном этапе приносит клубам 2,1 миллиона евро, ничья — 700 тысяч;
- выход в стыковой раунд даёт 1 миллиона евро, а в ⅛ финала — в 11 миллионов;
- бонусы за позиции. Худшая команда по итогам основной стадии ЛЧ получит 275 тысяч евро, предпоследняя — в 2 раза больше и так далее. Лидер заработает бонус в 9,9 миллиона евро.
Третья категория — телевизионные права.
Выплаты в Лиге чемпионов: кто и сколько получит?
«Кайрат» удвоил свой бюджет?
«Кайрат», дебютировавший в общем этапе Лиги чемпионов, обеспечил себе выплаты в размере 20,2 миллиона евро, несмотря на два поражения — от лиссабонского «Спортинга» (1:4) и «Реала» (0:5). Из них — 18,62 миллионов евро — это участие в основной стадии турнира.
Таким образом, «Кайрат» почти вдвое покрыл свой бюджет (ориентировочно он составляет 10−15 миллионов евро).
При этом весь состав «Кайрата» (по данным Transfermarkt) оценивается в 12,45 миллиона евро. Самым дорогим игроком является 17-летний Дастан Сатпаев (1,8 миллиона), которого купил лондонский «Челси».
Календарь матчей «Кайрата» в Лиге чемпионов
Следующую игру алматинский клуб проведет дома в октябре.
- 21 октября: «Кайрат» — «Пафос» (в 21:45)
- 6 ноября: «Интер» — «Кайрат» (в 01:00)
- 26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (в 22:45)
- 9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
- 20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
- 29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00).