Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.25
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.63
П2
1.86

Netflix будет показывать Лигу чемпионов? Стриминговый гигант подаст заявку на права трансляции матчей

Исторический момент для футбола.

По данным The Times, компания Netflix намерена участвовать в тендере УЕФА на получение глобальных прав показа одного матча Лиги чемпионов в каждом туре. Если сделка состоится, стриминговый сервис впервые выйдет на европейский рынок прямых футбольных трансляций.

Новая схема продажи медиаправ

Сезон-2027/28 станет первым, когда начнет действовать новая схема продажи медиаправ УЕФА. Ее цель — привлечь крупнейшие мировые платформы и увеличить доходы организации от клубных турниров. Сейчас Союз европейских футбольных ассоциаций зарабатывает около 4,4 миллиарда евро в год, но реформы должны поднять эту сумму как минимум до 5 миллиардов.

Нововведение также позволит компаниям подавать единые заявки на несколько рынков одновременно — от Европы до Азии и Америки. Это, как ожидается, приведет к серьезной конкуренции между технологическими гигантами за трансляции самых рейтинговых матчей.

Amazon, Apple, Disney — и теперь Netflix

Сегодня права на отдельные матчи уже принадлежат крупным игрокам. Amazon Prime Video транслирует по одной игре за тур в Великобритании, Германии и Италии. Apple владеет глобальными правами на МЛС, а Disney через свои дочерние компании активно рассматривает возможность участия в спортивных тендерах.

Netflix тоже не новичок в спортивных проектах. Платформа уже проводила эксперименты: в частности, показывала рождественскую игру НФЛ и бой Майка Тайсона с блогером Джейком Полом, собравший пиковую аудиторию в 65 миллионов зрителей. Кроме того, компания получила права на показ женских чемпионатов мира по футболу 2027 и 2031 годов. Однако участие в тендере УЕФА станет для Netflix первым опытом работы с европейским клубным футболом — и потенциально откроет новую эру конкуренции на рынке спортивных трансляций.

«Мы сделаем игру доступной для всех»

Организацией продаж прав занимаются УЕФА и European Football Clubs (EFC) — структура, ранее известная как European Club Association (ECA). За техническую часть торгов отвечает американское агентство Relevent Sports, которое ранее заключило шестилетнее соглашение с CBS на показ матчей Лиги чемпионов в США (с 2024-го по 2030-й) стоимостью 1,5 миллиарда долларов. По аналогии с этим новый контракт с Netflix может быть рассчитан на срок до шести лет.

Президент УЕФА Александер Чеферин в целом положительно отозвался о коммерческой привлекательности европейского футбола, выступая на генеральной ассамблее EFC 8 октября:

«Вместе мы создаем нечто уникальное и амбициозное — делаем футбол инновационным и доступным. Мы расширяем наши основные источники дохода, чтобы вдохновить фанатов по всему миру, привлечь новую аудиторию, особенно в условиях постоянно меняющегося законодательства в сфере медиа и прав на трансляцию. Мы сделаем игру доступной для всех как никогда раньше, если будем использовать цифровые платформы».

Егор Сергеев