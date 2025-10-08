Netflix будет показывать Лигу чемпионов? Стриминговый гигант подаст заявку на права трансляции матчей

Netflix тоже не новичок в спортивных проектах. Платформа уже проводила эксперименты: в частности, показывала рождественскую игру НФЛ и бой Майка Тайсона с блогером Джейком Полом, собравший пиковую аудиторию в 65 миллионов зрителей. Кроме того, компания получила права на показ женских чемпионатов мира по футболу 2027 и 2031 годов. Однако участие в тендере УЕФА станет для Netflix первым опытом работы с европейским клубным футболом — и потенциально откроет новую эру конкуренции на рынке спортивных трансляций.