Netflix будет показывать Лигу чемпионов? Стриминговый гигант подаст заявку на права трансляции матчей

По данным The Times, компания Netflix намерена участвовать в тендере УЕФА на получение глобальных прав показа одного матча Лиги чемпионов в каждом туре. Если сделка состоится, стриминговый сервис впервые выйдет на европейский рынок прямых футбольных трансляций.
Новая схема продажи медиаправ
Сезон-2027/28 станет первым, когда начнет действовать новая схема продажи медиаправ УЕФА. Ее цель — привлечь крупнейшие мировые платформы и увеличить доходы организации от клубных турниров. Сейчас Союз европейских футбольных ассоциаций зарабатывает около 4,4 миллиарда евро в год, но реформы должны поднять эту сумму как минимум до 5 миллиардов.
Нововведение также позволит компаниям подавать единые заявки на несколько рынков одновременно — от Европы до Азии и Америки. Это, как ожидается, приведет к серьезной конкуренции между технологическими гигантами за трансляции самых рейтинговых матчей.
Amazon, Apple, Disney — и теперь Netflix
Сегодня права на отдельные матчи уже принадлежат крупным игрокам. Amazon Prime Video транслирует по одной игре за тур в Великобритании, Германии и Италии. Apple владеет глобальными правами на МЛС, а Disney через свои дочерние компании активно рассматривает возможность участия в спортивных тендерах.
Netflix тоже не новичок в спортивных проектах. Платформа уже проводила эксперименты: в частности, показывала рождественскую игру НФЛ и бой Майка Тайсона с блогером Джейком Полом, собравший пиковую аудиторию в 65 миллионов зрителей. Кроме того, компания получила права на показ женских чемпионатов мира по футболу 2027 и 2031 годов. Однако участие в тендере УЕФА станет для Netflix первым опытом работы с европейским клубным футболом — и потенциально откроет новую эру конкуренции на рынке спортивных трансляций.
«Мы сделаем игру доступной для всех»
Организацией продаж прав занимаются УЕФА и European Football Clubs (EFC) — структура, ранее известная как European Club Association (ECA). За техническую часть торгов отвечает американское агентство Relevent Sports, которое ранее заключило шестилетнее соглашение с CBS на показ матчей Лиги чемпионов в США (с 2024-го по 2030-й) стоимостью 1,5 миллиарда долларов. По аналогии с этим новый контракт с Netflix может быть рассчитан на срок до шести лет.
Президент УЕФА Александер Чеферин в целом положительно отозвался о коммерческой привлекательности европейского футбола, выступая на генеральной ассамблее EFC 8 октября:
«Вместе мы создаем нечто уникальное и амбициозное — делаем футбол инновационным и доступным. Мы расширяем наши основные источники дохода, чтобы вдохновить фанатов по всему миру, привлечь новую аудиторию, особенно в условиях постоянно меняющегося законодательства в сфере медиа и прав на трансляцию. Мы сделаем игру доступной для всех как никогда раньше, если будем использовать цифровые платформы».
Егор Сергеев