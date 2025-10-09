Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Румыния
:
Молдавия
П1
1.36
X
4.90
П2
8.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
П1
26.00
X
9.00
П2
1.14
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
П1
2.95
X
3.15
П2
2.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
П1
50.00
X
18.00
П2
1.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
П1
1.01
X
50.00
П2
75.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
П1
4.41
X
3.60
П2
1.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
П1
3.30
X
3.55
П2
2.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
П1
3.20
X
3.21
П2
2.41
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Англия
:
Уэльс
П1
1.23
X
6.80
П2
14.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Польша
:
Новая Зеландия
П1
1.44
X
4.66
П2
7.70

Президент «Барселоны» призвал клубы отказаться от Суперлиги

«Барселона» призвала клубы отказаться от Суперлиги и возобновить диалог с УЕФА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил намерение выйти из проекта Суперлиги и призвал руководство клубов — сторонников нового турнира отказаться от идеи и возобновить диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство «Барселоны» приняло решение отказаться от поддержки Суперлиги. По данным источников, решение связано с изменениями, которые УЕФА внес в формат Лиги чемпионов. Отмечается, что в ближайшее время ожидается судебное решение в пользу промоутеров нового турнира, однако это не заставит каталонцев изменить свою позицию. В клубе рассматривают это решение как фактор, который будет способствовать дальнейшему диалогу с УЕФА о возможных улучшениях. При этом президент мадридского «Реала» Флорентино Перес остается активным сторонником нового турнира.

«У “Барселоны” есть четкая позиция, и о ней уже знают заинтересованные стороны. Мы за урегулирование, потому что существует пространство для совместной работы, чтобы клубы, состоящие в Суперлиге, вернулись в УЕФА. Мы чувствуем себя очень близкими к организации, и для нас важно быть там. Все сводится к достижению соглашения. И (глава УЕФА) Александер Чеферин, и (президент “ПСЖ”) Нассер Аль-Хелаифи занимают позицию, способствующую заключению сделки и нашему возвращению в УЕФА и EFC (Ассоциация европейских клубов). У этого процесса есть свой путь, который будет пройден. Мы полны решимости сделать этот шаг, потому что он благоприятен для европейского футбола и для клубов», — приводит слова Лапорты AS.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.

Европейский суд 21 декабря 2023 года признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Таким образом, межклубные турниры, такие как Суперлига, официально могут быть созданы в соответствии с европейским законом.