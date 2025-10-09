Президент «Барселоны» призвал клубы отказаться от Суперлиги

«У “Барселоны” есть четкая позиция, и о ней уже знают заинтересованные стороны. Мы за урегулирование, потому что существует пространство для совместной работы, чтобы клубы, состоящие в Суперлиге, вернулись в УЕФА. Мы чувствуем себя очень близкими к организации, и для нас важно быть там. Все сводится к достижению соглашения. И (глава УЕФА) Александер Чеферин, и (президент “ПСЖ”) Нассер Аль-Хелаифи занимают позицию, способствующую заключению сделки и нашему возвращению в УЕФА и EFC (Ассоциация европейских клубов). У этого процесса есть свой путь, который будет пройден. Мы полны решимости сделать этот шаг, потому что он благоприятен для европейского футбола и для клубов», — приводит слова Лапорты AS.