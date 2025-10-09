Президент «Барселоны» призвал клубы отказаться от Суперлиги

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил намерение выйти из проекта Суперлиги и призвал руководство клубов — сторонников нового турнира отказаться от идеи и возобновить диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство «Барселоны» приняло решение отказаться от поддержки Суперлиги. По данным источников, решение связано с изменениями, которые УЕФА внес в формат Лиги чемпионов. Отмечается, что в ближайшее время ожидается судебное решение в пользу промоутеров нового турнира, однако это не заставит каталонцев изменить свою позицию. В клубе рассматривают это решение как фактор, который будет способствовать дальнейшему диалогу с УЕФА о возможных улучшениях. При этом президент мадридского «Реала» Флорентино Перес остается активным сторонником нового турнира.
«У “Барселоны” есть четкая позиция, и о ней уже знают заинтересованные стороны. Мы за урегулирование, потому что существует пространство для совместной работы, чтобы клубы, состоящие в Суперлиге, вернулись в УЕФА. Мы чувствуем себя очень близкими к организации, и для нас важно быть там. Все сводится к достижению соглашения. И (глава УЕФА) Александер Чеферин, и (президент “ПСЖ”) Нассер Аль-Хелаифи занимают позицию, способствующую заключению сделки и нашему возвращению в УЕФА и EFC (Ассоциация европейских клубов). У этого процесса есть свой путь, который будет пройден. Мы полны решимости сделать этот шаг, потому что он благоприятен для европейского футбола и для клубов», — приводит слова Лапорты AS.
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.
Европейский суд 21 декабря 2023 года признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Таким образом, межклубные турниры, такие как Суперлига, официально могут быть созданы в соответствии с европейским законом.