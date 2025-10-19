УЕФА объявил решение по матчу Лиги чемпионов «Кайрата» в Алматы

Напомним, «Кайрат» неудачно стартовал в основном раунде Лиги чемпионов: в первом туре команда уступила на выезде португальскому «Спортингу» (1:4), а затем дома потерпела поражение от мадридского «Реала» (0:5). «Пафос», в свою очередь, на старте сыграл вничью с греческим «Олимпиакосом» (0:0), а затем уступил мюнхенский «Баварии» (5:1).