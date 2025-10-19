Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Барселона
1
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Кайрат
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.20
П2
8.25
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.54
П2
5.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.75
П2
1.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

УЕФА объявил решение по матчу Лиги чемпионов «Кайрата» в Алматы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судейскую бригаду, которая обслужит матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и кипрским «Пафосом», передают Vesti.kz.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Крисом Каваной. Ему помогут Дэниэл Кук и Иэн Хассин, а роль четвёртого судьи исполнит Сэм Бэрротт. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Стюарт Эттуэлл и Питер Бэнкис.

Матч пройдёт 21 октября в Алматы и начнётся в 21:45 по времени Казахстана.

Напомним, «Кайрат» неудачно стартовал в основном раунде Лиги чемпионов: в первом туре команда уступила на выезде португальскому «Спортингу» (1:4), а затем дома потерпела поражение от мадридского «Реала» (0:5). «Пафос», в свою очередь, на старте сыграл вничью с греческим «Олимпиакосом» (0:0), а затем уступил мюнхенский «Баварии» (5:1).

Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Кайрат
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.20
П2
8.25