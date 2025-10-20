Президент «Барселоны» объявил о выходе клуба из футбольной Суперлиги

«Что касается самой турнирной системы, если она нуждается в развитии, ее можно улучшить в рамках Ассоциации европейских клубов, существует также платформа Unify, которую продвигала Суперлига. УЕФА открыт для ее изучения и примет ее, если она окажется эффективной. Мы верим, что соглашение может быть достигнуто, и нам очевидно, что лучшее место для нас — в УЕФА», — добавил он.