«Кайрат» сильнее «Астаны». Тренер «Пафоса» — о матче Лиги чемпионов и таланте Сатпаева

Испанский специалист заявил, что дома алматинцы постараются дома добыть победу и показать агрессивный футбол.
«Кайрат» очень похож на нас, добавил за несколько лет и это будет достаточно интересной игрой. Думаю, что игра будет примерно на одном уровне, для «Кайрата» это будет хорошая возможность, поскольку они играют дома, мы ожидаем непростой матч. Надо быть реалистами, каждая игра в Лиге чемпионов — это большой уровень. У «Кайрата» дела идут неплохо, но мы хотим показать наш лучший футбол, без этого мы не сможем добиться победы. Возможно, на Кипре сравнить с «Кайратом» можно «Арисом», тоже достаточно агрессивная команда, в чем-то они схожи. Но мы постараемся быть лучше в данном матче, доминировать, владеть мячом".
Также Карседо сравнил «Кайрат» и «Астану», против которой играл в прошлом году, и оценил талант 17-летнего форварда алматинского клуба Дастана Сатпаева.
«В прошлом году мы играли с “Астаной”, сейчас с “Кайратом” и, я считаю, алматинцы превосходят “Астану”. Но завтра мы постараемся быть лучше “Кайрата”. Да, Сатпаев — очень талантливый, большой уровень показывает, в следующем году будет играть в “Челси”. Сейчас молодые быстро растут и, я думаю, что у вас есть и другие хорошие игроки, но мы не фокусируемся на одном футболисте, а на всей команде, которая очень агрессивна в своей стилистике».
Напомним, матч «Кайрат» — «Пафос» пройдёт 21 октября на стадионе «Центральный» в Алматы. «Кайрат» после двух туров не имеет набранных очков, на счету «Пафоса» один заработанный балл в игре с «Олимпиакосом».
