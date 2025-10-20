Ричмонд
«Кайрат» сильнее «Астаны». Тренер «Пафоса» — о матче Лиги чемпионов и таланте Сатпаева

Главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карлос Карседо дал комментарий перед матчем общего этапа Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата», сообщает корреспондентVesti.kz.

Источник: pafosfc.com.cy

Испанский специалист заявил, что дома алматинцы постараются дома добыть победу и показать агрессивный футбол.

«Кайрат» очень похож на нас, добавил за несколько лет и это будет достаточно интересной игрой. Думаю, что игра будет примерно на одном уровне, для «Кайрата» это будет хорошая возможность, поскольку они играют дома, мы ожидаем непростой матч. Надо быть реалистами, каждая игра в Лиге чемпионов — это большой уровень. У «Кайрата» дела идут неплохо, но мы хотим показать наш лучший футбол, без этого мы не сможем добиться победы. Возможно, на Кипре сравнить с «Кайратом» можно «Арисом», тоже достаточно агрессивная команда, в чем-то они схожи. Но мы постараемся быть лучше в данном матче, доминировать, владеть мячом".

Также Карседо сравнил «Кайрат» и «Астану», против которой играл в прошлом году, и оценил талант 17-летнего форварда алматинского клуба Дастана Сатпаева.

«В прошлом году мы играли с “Астаной”, сейчас с “Кайратом” и, я считаю, алматинцы превосходят “Астану”. Но завтра мы постараемся быть лучше “Кайрата”. Да, Сатпаев — очень талантливый, большой уровень показывает, в следующем году будет играть в “Челси”. Сейчас молодые быстро растут и, я думаю, что у вас есть и другие хорошие игроки, но мы не фокусируемся на одном футболисте, а на всей команде, которая очень агрессивна в своей стилистике».

Напомним, матч «Кайрат» — «Пафос» пройдёт 21 октября на стадионе «Центральный» в Алматы. «Кайрат» после двух туров не имеет набранных очков, на счету «Пафоса» один заработанный балл в игре с «Олимпиакосом».

Кайрат
0:0
Первый тайм: 0:0
Пафос
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
21.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Хуан Карлос Карседо
Составы команд
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
7
Габриэль Коста Жоржиньо
9
Дастан Сатпаев
21′
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
20
Еркин Тапалов
46′
87
Азамат Туякбаев
82′
55
Валерий Громыко
89′
4
Дамир Касабулат
15
Офри Арад
40′
90′
99
Рикардиньо
18
Дан Глейзер
61′
10
Георгий Зария
Пафос
93
Неофитос Михаил
30
Влад Драгомир
77
Жоау Коррейа
4′
23
Деррик Люккассен
4
Давид Луиз
26
Иван Шуньич
80′
7
Фелипе Бруну
90′
25
Бруну Ланга
2
Костас Пилеас
66′
5
Давид Гольдар
8
Домингуш Кина
66′
9
Монс Бассауамина
17
Мислав Оршич
79′
12
Кен Сема
88
Филипе Пепе
79′
10
Ландри Димата
Статистика
Кайрат
Пафос
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
22
9
Удары в створ
2
6
Угловые
6
4
Фолы
11
9
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти