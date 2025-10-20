«Кайрат» сильнее «Астаны». Тренер «Пафоса» — о матче Лиги чемпионов и таланте Сатпаева

«Кайрат» очень похож на нас, добавил за несколько лет и это будет достаточно интересной игрой. Думаю, что игра будет примерно на одном уровне, для «Кайрата» это будет хорошая возможность, поскольку они играют дома, мы ожидаем непростой матч. Надо быть реалистами, каждая игра в Лиге чемпионов — это большой уровень. У «Кайрата» дела идут неплохо, но мы хотим показать наш лучший футбол, без этого мы не сможем добиться победы. Возможно, на Кипре сравнить с «Кайратом» можно «Арисом», тоже достаточно агрессивная команда, в чем-то они схожи. Но мы постараемся быть лучше в данном матче, доминировать, владеть мячом".