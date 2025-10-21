«Кайрат» набрал первые очки в Лиге чемпионов и сотворил историю

Встреча началась с драматического эпизода уже на четвёртой минуте — нападающий гостей Жуан Коррейя поднял высоко ногу в борьбе с защитником «жёлто-чёрных» Луишем Матой. Главный арбитр встречи, англичанин Крис Кавана, без колебаний показал прямую красную карточку форварду киприотов.
Несмотря на численное преимущество, «Кайрат» не смог воплотить давление в результат. Команда активно контролировала мяч и много атаковала, но часто упиралась в плотную оборону соперника. Более того, несколько опасных контратак «Пафоса» могли закончиться голом, однако Темирлан Анарбеков несколько раз спасал ворота алматинцев.
Самый тревожный момент произошёл на 72-й минуте — после удара киприотов мяч попал в перекладину, отскочил в спину Анарбекову и залетел в ворота. Однако судья зафиксировал офсайд, и гол не был засчитан.
По статистике «Кайрат» полностью владел инициативой — 22 удара по воротам против 9 у соперника, однако лишь два пришлись в створ (у «Пафоса» — шесть). Несмотря на все усилия, встреча завершилась вничью 0:0.
Алматинцы не смогли воспользоваться ранним удалением у соперника, но набрали первый результативный балл в дебютном сезоне главного еврокубка.
Рафаэль Уразбахтин
Хуан Карлос Карседо
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
7
Габриэль Коста Жоржиньо
9
Дастан Сатпаев
21′
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
20
Еркин Тапалов
46′
87
Азамат Туякбаев
82′
55
Валерий Громыко
89′
4
Дамир Касабулат
15
Офри Арад
40′
90′
99
Рикардиньо
18
Дан Глейзер
61′
10
Георгий Зария
93
Неофитос Михаил
30
Влад Драгомир
77
Жоау Коррейа
4′
23
Деррик Люккассен
4
Давид Луиз
26
Иван Шуньич
80′
7
Фелипе Бруну
90′
25
Бруну Ланга
2
Костас Пилеас
66′
5
Давид Гольдар
8
Домингуш Кина
66′
9
Монс Бассауамина
17
Мислав Оршич
79′
12
Кен Сема
88
Филипе Пепе
79′
10
Ландри Димата
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
