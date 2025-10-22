Забарный за 13 минут привез два пенальти и удалился. «ПСЖ» это не смутило

Через восемь минут «Байер» остался в меньшинстве — Роберт Андрих попал локтем в челюсть Дезире Дуэ. Показательно, что немец даже не спорил с арбитром. Затем леверкузенцам помог провал в обороне парижан: Кристиан Кофане убежал от защитников, а Забарный остановил его только ценой фола. Еще один пенальти и удаление украинца за лишение явной возможности забить гол. На этот раз к 11-метровой отметке подошел Алейкс Гарсия и не промахнулся.