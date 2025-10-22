Забарный за 13 минут привез два пенальти и удалился. «ПСЖ» это не смутило

«ПСЖ» с разгромным счетом обыграл «Байер» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов — 7:2. Матч запомнился не только большим количеством забитых мячей, но и удалениями. Худшую оценку (3.3) по версии портала Flashscore получил игрок сборной Украины Илья Забарный — защитник парижан за 13 минут умудрился дважды привезти пенальти, получить желтую, а затем и красную карточки.
Неудачные действия Забарного
Уже в первом тайме было зафиксировано пять голов, два 11-метровых удара и два удаления. Но обо всем по порядку.
Шоу началось на 7-й минуте, когда Нуну Мендеш навесил на Вильяна Пачо, и тот головой открыл счет. В середине первой половины встречи судья Хесус Хиль Мансано поставил пенальти в ворота «ПСЖ»: Забарный упал на мяч, который прикатился ему в руку. Алехандро Гримальдо не забил с точки — пульнул в штангу.
Через восемь минут «Байер» остался в меньшинстве — Роберт Андрих попал локтем в челюсть Дезире Дуэ. Показательно, что немец даже не спорил с арбитром. Затем леверкузенцам помог провал в обороне парижан: Кристиан Кофане убежал от защитников, а Забарный остановил его только ценой фола. Еще один пенальти и удаление украинца за лишение явной возможности забить гол. На этот раз к 11-метровой отметке подошел Алейкс Гарсия и не промахнулся.
В итоге Забарный ушел в подтрибунное помещение и получил оценку 3.3 за матч — один из самых низких показателей на статистическом портале Flashscore за всю историю. Эти 13 минут, в которые уложились два пенальти, желтая и удаление, он наверняка запомнит надолго.
Команды дали огня
Совпадение или нет, но сразу после удаления Забарного парижане забили трижды за семь минут и повели 4:1. Сначала Хвича Кварацхелия выступил в роли ассистента и покатил на Дуэ, а тот вторым касанием аккуратно отправил мяч в дальний угол. Вскоре грузин забил сам — рикошетом от двух штанг, а прямо перед перерывом Дезире оформил дубль.
Во второй половине 45-минутке голевое пиршество продолжилось: у «ПСЖ» забил Мендеш, а у «Байера» Гарсия сделал дубль — идеально зарядил в девятку — 2:5.
Дальше на авансцену вышел действующий обладатель «Золотого мяча». Луис Энрике выпустил Усмана Дембеле, не игравшего почти два месяца, и тот почти сразу отметил свое возвращение — попал точно с острого угла. Но и на этом дело не закончилось: под занавес встречи Витинья классно положил мяч в угол.
7:2 — «ПСЖ» пока идет без потерь в Лиге чемпионов, набрав девять очков из девяти возможных. А вот «Байер» продолжает лихорадить — немцы до сих пор не одержали ни одной победы в главном европейском футбольном клубном турнире.
Каспер Юльманн
Луис Энрике
Алейкс Гарсия
38′
Алейкс Гарсия
(Алехандро Гримальдо)
54′
Вильян Пачо
(Нуну Мендеш)
7′
Дезире Дуэ
(Хвича Кварацхелия)
41′
Хвича Кварацхелия
44′
Дезире Дуэ
(Ашраф Хакими)
45+3′
Нуну Мендеш
(Витор Феррейра Витинья)
50′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
66′
Витор Феррейра Витинья
90′
Алехандро Гримальдо
25′
1
Марк Флеккен
8
Роберт Андрих
31′
12
Эдмонд Тапсоба
45+1′
5
Лоик Баде
13
Артур
20
Алехандро Гримальдо
24
Алейкс Гарсия
35
Кристиан Кофане
52′
44
Жанюэль Белосян
6
Эсекиэль Фернандес
81′
27
Джеремайя Менса
9
Клаудио Эчеверри
43′
46′
30
Ибрахим Маза
19
Эрнест Поку
63′
17
Элисс Бен Сегир
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
24′
37′
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
76′
47
Квентин Нджанту
14
Дезире Дуэ
46′
21
Люка Эрнандез
24
Сенни Маюлу
63′
19
Ли Кан Ин
7
Хвича Кварацхелия
63′
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
72′
49
Ибраим Мбай
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти