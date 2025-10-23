Сатпаеву предложили уйти из «Кайрата» перед трансфером в «Челси»

Напомним, в феврале 2025 года казахстанский клуб из Алматы официально объявил о переходе своего нападающего Дастана Сатпаева в лондонский «Челси». По условиям соглашения, молодой форвард присоединится к английскому клубу летом 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

В нынешнем сезоне Дастан Сатпаев провёл за «Кайрат» 38 матчей, отметившись 17 голами и восемью результативными передачами.