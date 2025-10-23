Сатпаеву предложили уйти из «Кайрата» перед трансфером в «Челси»

Фанаты лондонского «Челси» отреагировали на игру казахстанского форварда Дастана Сатпаева в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Напомним, 21 октября на «Центральном» стадионе в Алматы состоялась встреча между местным «Кайратом» и кипрским «Пафосом». Игра, несмотря на раннее удаление в составе гостей, завершилась ничьей 0:0.
Фанаты «Челси» восхитились Сатпаевым в матче с «Пафосом» 17-летний Сатпаев не отличился результативными действиями, однако болельщики «Челси» уверены, что винить в этом нужно не самого Дастана, а его партнёров по команде.
«Игроки “Кайрата” на голову ниже уровня Сатпаева. Он создаёт моменты, но ему нужны партнёры, которые реально смогут их использовать», — написал один фанат.
Другой добавил, что казахстанцу вовсе нужно покинуть родной клуб:
«Сатпаеву нужно сначала уйти в аренду. Большинство игроков “Кайрата” просто не умеют принимать решения в атаке».
Ещё один пользователь отметил:
«Он играет с полнейшей серостью — команде не хватает элементарных навыков даже для базовой игры».
Фанаты подчеркнули, что Сатпаев сталкивается с огромными трудностями из-за слабой игры партнёров:
«Смотрел матч “Кайрата”, и мне его жаль — его товарищи ужасны и не создают ни одного момента», — цитирует слова фанатов TheChelseaChronicle.
Напомним, в феврале 2025 года казахстанский клуб из Алматы официально объявил о переходе своего нападающего Дастана Сатпаева в лондонский «Челси». По условиям соглашения, молодой форвард присоединится к английскому клубу летом 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.
В нынешнем сезоне Дастан Сатпаев провёл за «Кайрат» 38 матчей, отметившись 17 голами и восемью результативными передачами.