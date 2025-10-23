Капитан «Кайрата» попал в одну команду со звёздами «Барсы» и ПСЖ

Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио получил «десятку» за матч «на ноль» против «Монако» (0:0), а полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес оформил хет-трик, начав разгром над греческим «Олимпиакосом» (6:1), что также принесло ему максимальную оценку.