Капитан «Кайрата» попал в одну команду со звёздами «Барсы» и ПСЖ

Аналитический портал Sofascore составил символическую сборную третьего тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Среди защитников наивысшую оценку получил капитан «Кайрата» Александр Мартынович. В третьем туре главного еврокубка «жёлто-чёрные» принимали кипрский «Пафос» и сыграли вничью 0:0.
Несмотря на отсутствие голов, лидер алматинского клуба стал ключевой фигурой обороны и заслужил оценку 9,4.
Символическая сборная 3-го тура ЛЧ по версии аналитиков:
Вратарь: Гульельмо Викарио («Тоттенхэм») — 10;
Защитники: Габриэл Магальяйнс («Арсенал») — 8,7; Йорне Спилерс («Брюгге») — 8,8; Александр Мартынович («Кайрат») — 9,4;
Полузащитники: Энтони Гордон («Ньюкасл») — 9,2; Фермин Лопес («Барселона») — 10; Витинья («Пари Сен-Жермен») — 9,1; Харви Барнс («Ньюкасл») — 9,3;
Нападающие: Маркус Рашфорд («Барселона») — 9,3; Виктор Осимхен («Галатасарай») — 9,8, Горка Гурусета («Атлетик» Бильбао) — 9,5.
Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио получил «десятку» за матч «на ноль» против «Монако» (0:0), а полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес оформил хет-трик, начав разгром над греческим «Олимпиакосом» (6:1), что также принесло ему максимальную оценку.
Александр Мартынович, выступая за «Кайрат», смог сохранить оборону на нуле и продемонстрировал лидерские качества, за что был признан лучшим среди защитников тура.
Следующие матчи «Кайрата» в Лиге чемпионов
6 ноября: «Интер» — «Кайрат» (в 01:00).
26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (в 22:45)
9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00).