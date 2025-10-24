Ричмонд
«Кайрат» рискует потерять Сатпаева и ещё одного лидера перед матчем Лиги чемпионов

Через две недели «Кайрат» ждёт четвёртое противостояние на общем этапе Лиги чемпионов. В гостях алматинцы сыграют с финалистом двух из трёх последних розыгрышей турнира — миланским «Интером». Корреспондент Vesti.kz рассказывает о непростой ситуации, в которую попали два игрока казахстанского клуба.

Источник: ФК "Кайрат"

Матч между «Интером» и «Кайратом» пройдёт в среду, 5 ноября, на миланском стадионе «Джузеппе Меацца». Он начнётся в 01:00, в ночь на 6 ноября по казахстанскому времени.

Сатпаев и Арад — в красной зоне. Что это значит?

Основные игроки команды Рафаэля Уразбахтина — полузащитник Офри Арад и нападающий Дастан Сатпаев — получили уже по две жёлтые карточки в трёх турах общего этапа. Третье предупреждение официально отстранит их на следующую игру.

Выходит, что если в гостевом противостоянии с «Интером» кто-то из них получит жёлтую, то пропустит выездную игру пятого тура с «Копенгагеном», которая состоится 26 ноября в Дании.

На счету 27-летнего израильтянина по одному «горчичнику» в матчах с «Реалом» (0:5) и «Пафосом» (0:0), а 17-летний казахстанец привлекал внимание арбитра в играх со «Спортингом» (1:4) и «Пафосом» (0:0).

Они нанесли половину точных ударов «Кайрата» в ЛЧ

И Сатпаев, и Арад являются ключевыми игроками в структуре и тактическом рисунке «Кайрата». За три тура алматинцы нанесли десять ударов в створ, а половина из них — это попытки Сатпаева (3) и Арада (2).

По общему числу ударов (в створ, мимо и заблокированные) Сатпаев находится на втором месте в команде (8), а Арад замыкает топ-4 (5). В сумме они нанесли почти треть всех ударов «Кайрата» (13/42).

Кроме того, Арад является лидером команды по количеству точных передач (109), если не брать в учёт центральных защитников Егора Сорокина (131) и Александра Мартыновича (166).

Получается, что в противостоянии с «Интером» обоим игрокам нужно действовать предельно внимательно. Да и вообще, не только в матче с этим соперником, но и в дальнейшем. Пусть Офри и Дастан уже получили по два предупреждения, хотелось бы, чтобы на этом их проблемы с дисциплиной исчезли. Пропустить любой матч Лиги чемпионов из-за перебора жёлтых карточек будет больно.

Отметим, что Сатпаев по аналогичной причине уже пропускал важнейший ответный матч раунда плей-офф квалификации против шотландского «Селтика» (0:0, 3:2 — по пенальти). Но тогда команда смогла вырвать путёвку на общий этап даже без него.

Футбол. Лига чемпионов
05.11
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
50.00