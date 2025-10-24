«Кайрат» рискует потерять Сатпаева и ещё одного лидера перед матчем Лиги чемпионов

Получается, что в противостоянии с «Интером» обоим игрокам нужно действовать предельно внимательно. Да и вообще, не только в матче с этим соперником, но и в дальнейшем. Пусть Офри и Дастан уже получили по два предупреждения, хотелось бы, чтобы на этом их проблемы с дисциплиной исчезли. Пропустить любой матч Лиги чемпионов из-за перебора жёлтых карточек будет больно.