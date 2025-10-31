Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Мюнхене

На финал Лиги Европы сезона-2027/28 подали заявки четыре страны. Франция предложила для проведения арены «Парк Олимпик Лионне» в Лионе и «Парк де Пренс» в Париже, Италия — «Ювентус Стэдиум» (Турин), Румыния — Национальный стадион (Бухарест), Сербия — Национальный стадион (Белград). На проведение решающего матча второго по силе еврокубкового турнира 2029 года претендуют те же четыре арены, за исключением стадиона в Белграде. Вместо него Турцией заявлен стадион «19 мая» в Анкаре.