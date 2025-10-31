Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Мюнхене

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Германия подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2028 году, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Согласно заявке, финал должен пройти на домашнем стадионе «Баварии» в Мюнхене. Арена принимала финалы 2012 и 2025 годов. На финал Лиги чемпионов сезона-2028/29 претендуют «Уэмбли» (Лондон) и «Камп Ноу» (Барселона). Обновленный «Уэмбли» проводил решающий матч трижды (2011, 2013, 2024). «Камп Ноу», где завершилась реконструкция, длившаяся с 2022 года, принимал финал в 1989 и 1999 годах.
На финал Лиги Европы сезона-2027/28 подали заявки четыре страны. Франция предложила для проведения арены «Парк Олимпик Лионне» в Лионе и «Парк де Пренс» в Париже, Италия — «Ювентус Стэдиум» (Турин), Румыния — Национальный стадион (Бухарест), Сербия — Национальный стадион (Белград). На проведение решающего матча второго по силе еврокубкового турнира 2029 года претендуют те же четыре арены, за исключением стадиона в Белграде. Вместо него Турцией заявлен стадион «19 мая» в Анкаре.
Заявки на финал женской Лиги чемпионов 2028 года подали Франция («Парк Олимпик Лионне»), Испания («Сан-Мамес», Бильбао), Швейцария («Санкт-Якоб Парк», Базель) и Турция («Али Сами Ен», Стамбул), на финал 2029 года — Франция («Парк Олимпик Лионне»), Ирландия («Дублин Арена»), Швейцария («Санкт-Якоб Парк») и Уэльс (Национальный стадион, Кардифф).
Окончательные предложения с документацией должны быть представлены до 10 июня 2026 года. Решения о местах проведения финалов еврокубковых турниров будут приняты исполкомом УЕФА в сентябре 2026 года.