Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций

Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций в 2028 и 2029 годах.

Источник: Shutterstock

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций в 2028 и 2029 годах, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В заявке Казахстана в качестве мест проведения значатся арены в Астане и Алма-Ате.

Также на проведение финала третьего по статусу еврокубкового турнира в 2028 году претендуют Франция (Лилль, стадион «Пьер Моруа»), Венгрия (Будапешт, «Пушкаш Арена»), Италия (Турин, «Ювентус Стэдиум») и Польша (Гданьск, «Арена Гданьск»).

Помимо претендентов на финал 2028 года, заявку на проведение решающей встречи в 2029-м подала Финляндия (Хельсинки, «Олимпийский стадион»).

Окончательные предложения с документацией должны быть представлены до 10 июня 2026 года. Стадионы, которые примут финалы, будут выбраны на исполкоме УЕФА в сентябре 2026 года.