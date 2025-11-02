Анчелотти назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

«В этом турнире есть привычные фавориты: мадридский “Реал”, “ПСЖ”, “Манчестер Сити” и “Бавария”. В первых турах мы увидели матчи с огромным количеством голов, а также неожиданные результаты, которые заставляют нас не терять интерес. Групповой этап был расширен, чтобы сделать соревнование более увлекательным. Нужно принять это», — приводит слова Анчелотти Tuttosport.