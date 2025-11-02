Анчелотти назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

По мнению великого итальянского специалиста список претендентов традиционный, а также высказался о новом формате ЛЧ.
«В этом турнире есть привычные фавориты: мадридский “Реал”, “ПСЖ”, “Манчестер Сити” и “Бавария”. В первых турах мы увидели матчи с огромным количеством голов, а также неожиданные результаты, которые заставляют нас не терять интерес. Групповой этап был расширен, чтобы сделать соревнование более увлекательным. Нужно принять это», — приводит слова Анчелотти Tuttosport.
После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает первое место с девятью очками, «Бавария» — второе (9), «Реал» — пятое (9), а «Манчестер Сити» — седьмое (7).