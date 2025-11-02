Тренер «Интера» высказался о состоянии команды перед матчем с «Кайратом»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
2
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
10.00
П2
29.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
2
:
Гамбург
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
10.70
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
0
:
Лечче
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
11.50
П2
1.09
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
101.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.48
П2
5.92
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.34
П2
8.50
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.27
П2
6.82
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.65
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.88
П2
2.39
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.29
X
3.03
П2
2.14
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.40
П2
14.25
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.11
П2
3.75
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.44
П2
2.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.43
П2
6.03
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Тренер «Интера» высказался о состоянии команды перед матчем с «Кайратом»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Вероной» в матче итальянской Серии А. Его команда выиграла со счетом 2:1, следующий матч — против «Кайрата» в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. «Интер» одержал девятую победу в десяти последних матчах.

Источник: AP 2024

"Нам противостояла опасная и хорошо организованная команда, которая в определенные моменты игры создавала нам проблемы. В таких матчах легче проиграть, чем победить.

Мы ждали их после первого гола, хотели заставить рисковать. Они хороши в розыгрыше вторых мячей, поэтому и сравняли счет. Мы немного замедлились в том моменте, а они были очень хороши.

Лаутаро? Мы не можем представить ситуацию, в которой его не будет. Он наша движущая сила, он всегда готов к игре и усердно работает«, — сказал главный тренер “Интера” в интервью DAZN.

Напомним, «Интер» проведет четвертый матч общего этапа Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата», который пройдёт в ночь с 5-го на 6-е ноября в Милане и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени.

Футбол. Лига чемпионов
05.11
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.05
X
20.00
П2
50.00