Тренер «Интера» высказался о состоянии команды перед матчем с «Кайратом»

"Нам противостояла опасная и хорошо организованная команда, которая в определенные моменты игры создавала нам проблемы. В таких матчах легче проиграть, чем победить.
Мы ждали их после первого гола, хотели заставить рисковать. Они хороши в розыгрыше вторых мячей, поэтому и сравняли счет. Мы немного замедлились в том моменте, а они были очень хороши.
Лаутаро? Мы не можем представить ситуацию, в которой его не будет. Он наша движущая сила, он всегда готов к игре и усердно работает«, — сказал главный тренер “Интера” в интервью DAZN.
Напомним, «Интер» проведет четвертый матч общего этапа Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата», который пройдёт в ночь с 5-го на 6-е ноября в Милане и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени.