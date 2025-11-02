И все-таки в Алматы? В «Кайрате» высказались о месте проведения домашних матчей Лиги чемпионов

Боранбаев заявил, что клуб уже направил в УЕФА официальное письмо с просьбой разрешить проведение декабрьских и январских игр в Астане.
«Мы отправили заявку в УЕФА на перенос матчей в Астану и сейчас ждем ответа. Причина проста — в декабре и январе в Алматы слишком холодно, а поле не будет готово для игры. Мы внесли это предложение, но если погода позволит, матч все же может пройти в Алматы», — заявил Боранбаев.
Напомним, что 9 декабря алматинцы дома должны сыграть с греческим «Олимпиакосом», а 20 января их ожидает игра с бельгийским «Брюгге». На данный момент команда Рафаэля Уразбахтина имеет в своем активе одно набранное очко по итогам трех туров общего этапа ЛЧ.