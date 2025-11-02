Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
3
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.80
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.42
П2
2.30
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.45
П2
6.10
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

И все-таки в Алматы? В «Кайрате» высказались о месте проведения домашних матчей Лиги чемпионов

В «Кайрате» рассматривают возможность переноса домашних матчей Лиги чемпионов УЕФА в Астану. Председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев в подкасте Нурсултана Курмана вновь высказался на эту тему.

Источник: ФК "Кайрат"

Боранбаев заявил, что клуб уже направил в УЕФА официальное письмо с просьбой разрешить проведение декабрьских и январских игр в Астане.

«Мы отправили заявку в УЕФА на перенос матчей в Астану и сейчас ждем ответа. Причина проста — в декабре и январе в Алматы слишком холодно, а поле не будет готово для игры. Мы внесли это предложение, но если погода позволит, матч все же может пройти в Алматы», — заявил Боранбаев.

Напомним, что 9 декабря алматинцы дома должны сыграть с греческим «Олимпиакосом», а 20 января их ожидает игра с бельгийским «Брюгге». На данный момент команда Рафаэля Уразбахтина имеет в своем активе одно набранное очко по итогам трех туров общего этапа ЛЧ.