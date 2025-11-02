И все-таки в Алматы? В «Кайрате» высказались о месте проведения домашних матчей Лиги чемпионов

«Мы отправили заявку в УЕФА на перенос матчей в Астану и сейчас ждем ответа. Причина проста — в декабре и январе в Алматы слишком холодно, а поле не будет готово для игры. Мы внесли это предложение, но если погода позволит, матч все же может пройти в Алматы», — заявил Боранбаев.