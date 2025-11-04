Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
1
:
Юнион
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.25
П2
47.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
7.35
X
4.05
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
1
:
Спортинг
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.60
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.95
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.85
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.30
П2
1.42
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Копенгаген
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
20.00
П2
75.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2

Уразбахтин объяснил неожиданное решение перед матчем с «Интером»

Главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин в интервью ASnews.kz прокомментировал решение отправить Азамата Туякбаева в команду U19, а также поделился планами по использованию молодых игроков в преддверии матча с миланским «Интером», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

"Что касается Туякбаева, он сыграет за U19. Мы решили, что он должен провести полный матч, потому что в основной команде вышел бы лишь на 10−15 минут. Поэтому посчитали, что для него будет полезнее сыграть за U19.

Что касается других молодых ребят — все, конечно, хотят сыграть, все рвутся в бой. Нам хотелось бы, чтобы на поле было больше казахстанских игроков. Посмотрим, как сложится завтра: дадим возможность выйти на замену и получить международный опыт. Давайте дождёмся завтрашней игры", — заявил Уразбахтин.

В ночь с 5 на 6 ноября «Кайрат» сыграет на легендарной арене «Джузеппе Меацца» в Милане в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. После трёх туров алматинцы набрали одно очко — благодаря ничьей с кипрским «Пафосом» (0:0). Ранее команда Уразбахтина уступила мадридскому «Реалу» (0:5) и лиссабонскому «Спортингу» (1:4).

Футбол. Лига чемпионов
05.11
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
50.00