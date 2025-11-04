Уразбахтин объяснил неожиданное решение перед матчем с «Интером»

"Что касается Туякбаева, он сыграет за U19. Мы решили, что он должен провести полный матч, потому что в основной команде вышел бы лишь на 10−15 минут. Поэтому посчитали, что для него будет полезнее сыграть за U19.
Что касается других молодых ребят — все, конечно, хотят сыграть, все рвутся в бой. Нам хотелось бы, чтобы на поле было больше казахстанских игроков. Посмотрим, как сложится завтра: дадим возможность выйти на замену и получить международный опыт. Давайте дождёмся завтрашней игры", — заявил Уразбахтин.
В ночь с 5 на 6 ноября «Кайрат» сыграет на легендарной арене «Джузеппе Меацца» в Милане в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. После трёх туров алматинцы набрали одно очко — благодаря ничьей с кипрским «Пафосом» (0:0). Ранее команда Уразбахтина уступила мадридскому «Реалу» (0:5) и лиссабонскому «Спортингу» (1:4).