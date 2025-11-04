В Лиге чемпионов впервые сыграл 15-летний. Макс Доуман из «Арсенала» превзошел Ямаля и Мукоко

Доуман уже пошумел в этом сезоне, когда впервые сыграл в АПЛ — это было в матче против «Лестера» во 2-м туре (5:0) этим летом. Полузащитник стал вторым самым молодым дебютантом в истории лиги — ему было 15 лет 235 дней. Самым молодым, кстати, стал его одноклубник Итан Нванери — в 2022 году в матче 8-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:0) он вышел на поле в возрасте 15 лет 181 дня. Рекорд держится до сих пор.