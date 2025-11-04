В Лиге чемпионов впервые сыграл 15-летний. Макс Доуман из «Арсенала» превзошел Ямаля и Мукоко

В Лиге чемпионов — новый возрастной рекорд. В матче 4-го тура общего этапа между «Славией» и «Арсеналом» (0:3) на поле в составе англичан появился полузащитник Макс Доуман: первый 15-летний футболист в истории главного еврокубка.
Побил рекорд Ямаля и Мукоко
Доуман появился на поле при счете 0:3 — заменил Леандро Троссара. И моментально попал в новости, ведь полузащитник дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 15 лет 308 дней.
Прежний рекорд принадлежал нападающему Юссуфе Мукоко — он установил его в 2020 году, играя за дортмундскую «Боруссию». Немец вышел на поле в возрасте 16 лет 18 дней в матче против «Зенита».
Самый запоминающийся дебют получился однозначно у Бабаяро — нигерийский защитник «Андерлехта» побил сразу два рекорда, в первом же матче став самым молодым игроком Лиги чемпионов, удаленным с поля. На это ему потребовалось всего 37 минут.
Английский вундеркинд
Доуман уже пошумел в этом сезоне, когда впервые сыграл в АПЛ — это было в матче против «Лестера» во 2-м туре (5:0) этим летом. Полузащитник стал вторым самым молодым дебютантом в истории лиги — ему было 15 лет 235 дней. Самым молодым, кстати, стал его одноклубник Итан Нванери — в 2022 году в матче 8-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:0) он вышел на поле в возрасте 15 лет 181 дня. Рекорд держится до сих пор.
Что до Доумана, то ему прочат большое будущее. Экс-защитник «Арсенала» Тео Уолкотт сравнивал парня с самим Лео Месси. "Здорово, что Микель Артета позволит Максу играть так, как он лучше всего себя проявит. С мячом Доуман быстрее, он как Месси. Когда мяч у него, он просто скользит через людей, умеет быстро взрываться и останавливаться.
У него есть способности, которым невозможно научить, он играет свободно. Мы часто говорим о любви к футболу, о том, что иногда футбол скучно смотреть. За ним наблюдать — не скучно", — говорил Уолкотт BBC в августе.
Понятно, что пока Доуман и близко не основной игрок — он по два раза выходил на замену в АПЛ и Кубке лиги. С другой стороны, он 2009 года рождения, буквально девятиклассник — и уже дебютировал в Лиге чемпионов. Это поражает воображение.
Артем Белинин