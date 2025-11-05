Луис Диас — самый неоднозначный персонаж недели. Оформил дубль в ворота «ПСЖ», но дико травмировал Хакими

После тотального успеха в прошлом сезоне «ПСЖ» оставил очень яркое впечатление, наверное, у всех, кто видел хотя бы парочку его матчей. Но еще летом, особенно после поражения в финале клубного чемпионата мира от «Челси», в голове все настойчивее появлялся вопрос: а сколько вообще продержится в реальном мире эта написанная Луисом Энрике сказка?
Даже у его «Барселоны» с Месси, Суаресом и Неймаром случались неудачные периоды, да и срок годности того проекта истек относительно быстро. «ПСЖ» выдал классный отрезок — первую половину года, когда взял все ключевые трофеи, а Усман Дембеле получил «Золотой мяч». Но до этого была очень нервная осень и борьба за плей-офф ЛЧ.
В данный момент еще непонятно, какой «ПСЖ» настоящий. В чемпионате мы видим команду, которая постоянно ошибается, теряет очки и не может оторваться от «Марселя». В Лиге чемпионов это был все тот же монстр, что раньше. Парижане в первых трех турах разгромили «Аталанту» (4:0) с «Байером» (7:2), а также взяли три очка у «Барселоны» (2:1). Но самая серьезная проверка ждала сейчас.
«Бавария» Венсана Компани похожа на команду, которая способна стать великой. 15 побед в 15 матчах сезона к моменту начала встречи в Париже — тут можно обойтись и без лишних эпитетов. Мюнхенцы стали еще более зрелыми, и сейчас, в отличие от «ПСЖ», не подпускают конкурентов к первому месту в национальном первенстве.
Обе команды недосчитались по паре основных исполнителей. Луис Энрике не мог рассчитывать на Дезире Дуэ и Илью Забарного, а в составе «Баварии» главная потеря — Джамал Мусиала, который порвал «кресты» еще летом в четвертьфинале клубного чемпионата мира. И как раз против «ПСЖ». Правда, неаккуратно сыгравшего тогда Доннаруммы в Париже уже нет. Зато Мусиалу здорово подменяет Серж Гнабри, карьера которого, как казалось, уже давно шла по нисходящей. Немецкий вингер набирает много результативных баллов в этом сезоне — вот и сейчас не остался в тени, здорово в касание выведя один на один Олисе вскоре после стартового свистка. Шевалье справился с ударом Майкла, но с добиванием Луиса Диаса никто уже ничего поделать не смог.
Вообще атака «Баварии» смотрелась блестяще. Харри Кейн связывал всю игру и регулярно опускался в опорную зону, чтобы помочь преодолеть прессинг соперника. Позицию англичанина в центре атаки занимали крайние защитники — то Лаймер, то Станишич. И несколько раз их подключения приводили к опасным моментам. Но еще лучше работал баварский прессинг — гости заставляли футболистов «ПСЖ» ошибаться. На 32-й минуте зазевался Маркиньос — активный Диас обокрал бразильского ветерана и зажег на табло 2:0.
И это было по делу. «ПСЖ» много владел мячом и тоже атаковал, несколько шансов получил Барколя, Дембеле даже забил, но его гол отменили из-за офсайда. Тем не менее вряд ли Энрике был доволен происходящим. Парижане слишком часто теряли владение в опасных зонах, из-за чего явно не контролировали ход событий. На 23-й минуте Энрике даже заменил Дембеле на Ли Кан Ина — и непохоже, что дело в травме.
Ну, а «Бавария» просто играла лучше. Гнабри вполне мог устраивать разгром: после его удара мяч отскочил аж от двух штанг, но так и не пересек ленточку. В добавленное к первому тайму время Серж уже нашел пасом Киммиха, и снова мюнхенцам не хватило совсем чуточку везения и точности.
И когда команды уже готовились отправиться на перерыв, Луис Диас исполнил нечто, не поддающееся пониманию. Колумбиец в безобидном эпизоде двумя ногами влетел сзади в Хакими. Ашраф тут же закричал от боли, а когда его окружили клубные врачи, камера выхватила лицо защитника в слезах. Повторы показали две вещи. Первая — Хакими, похоже, травмировался очень серьезно, его голеностоп неестественно выгнулся. Вторая — Диас заслуживал прямой красной карточки. И судья после просмотра ВАР удалил вингера. Как тут не вспомнить историю Мусиалы? Неужели месть? Хотя Диаса тогда еще и в «Баварии» не было.
Задача для Компани стала максимально понятна — постараться как-то нивелировать разницу в числе футболистов на поле. И долгое время мюнхенцы успешно справлялись. «ПСЖ» никак не удавалось выжать по-настоящему стоящий момент — все чаще приходилось сбиваться на дальние удары, с которыми без особого труда справлялся схлопотавший уже в начале второго тайма желтую карточку за затяжку времени Нойер. Более того — даже получилось несколько раз опасно выскочить в контратаку.
Энрике требовалось освежить состав, и на исходе часа игры он выпустил на поле португальцев Невеша и Рамуша. Сработало почти тут же — Жоау выскочил из-за спин защитников и ударом с лета отправил мяч в сетку.
Конечно, «ПСЖ» владел преимуществом, и чем ближе к концовке, тем очевиднее становилось, что у «Баварии» садятся батарейки. Витинья же запускал одну атаку за другой, расшатывая мюнхенскую оборону. Невеш же был близок к дублю, но его удар головой прошел мимо цели.
2:1 — «Бавария» одержала победу в одном из самых престижных матчей сезона и продемонстрировала серьезность амбиций. Ну, а «ПСЖ» не смог воспользоваться удалением Диаса. Главное теперь — новости о здоровье Хакими.
Автор: Марк Бессонов
Луис Энрике
Венсан Компани
Жоау Невеш
74′
Луис Диас
4′
Луис Диас
32′
30
Люка Шевалье
25
Нуну Мендеш
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
2
Ашраф Хакими
45′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
66′
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
25′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
66′
9
Гонсалу Рамуш
1
Мануэль Нойер
49′
27
Конрад Лаймер
44
Йосип Станишич
84′
14
Луис Диас
45+7′
4
Джонатан Та
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
17
Майкл Олисе
81′
3
Ким Мин Джэ
7
Серж Гнабри
46′
20
Том Бишоф
47′
9
Гарри Кейн
88′
8
Леон Горецка
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти