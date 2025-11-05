Луис Диас — самый неоднозначный персонаж недели. Оформил дубль в ворота «ПСЖ», но дико травмировал Хакими

Обе команды недосчитались по паре основных исполнителей. Луис Энрике не мог рассчитывать на Дезире Дуэ и Илью Забарного, а в составе «Баварии» главная потеря — Джамал Мусиала, который порвал «кресты» еще летом в четвертьфинале клубного чемпионата мира. И как раз против «ПСЖ». Правда, неаккуратно сыгравшего тогда Доннаруммы в Париже уже нет. Зато Мусиалу здорово подменяет Серж Гнабри, карьера которого, как казалось, уже давно шла по нисходящей. Немецкий вингер набирает много результативных баллов в этом сезоне — вот и сейчас не остался в тени, здорово в касание выведя один на один Олисе вскоре после стартового свистка. Шевалье справился с ударом Майкла, но с добиванием Луиса Диаса никто уже ничего поделать не смог.