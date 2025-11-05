Ричмонд
Луис Диас — самый неоднозначный персонаж недели. Оформил дубль в ворота «ПСЖ», но дико травмировал Хакими

«Бавария» еле удержала преимущество в Париже.

Источник: AP 2024

После тотального успеха в прошлом сезоне «ПСЖ» оставил очень яркое впечатление, наверное, у всех, кто видел хотя бы парочку его матчей. Но еще летом, особенно после поражения в финале клубного чемпионата мира от «Челси», в голове все настойчивее появлялся вопрос: а сколько вообще продержится в реальном мире эта написанная Луисом Энрике сказка?

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 4.11.2025, 23:00
ПСЖ
1
Бавария
2

Даже у его «Барселоны» с Месси, Суаресом и Неймаром случались неудачные периоды, да и срок годности того проекта истек относительно быстро. «ПСЖ» выдал классный отрезок — первую половину года, когда взял все ключевые трофеи, а Усман Дембеле получил «Золотой мяч». Но до этого была очень нервная осень и борьба за плей-офф ЛЧ.

В данный момент еще непонятно, какой «ПСЖ» настоящий. В чемпионате мы видим команду, которая постоянно ошибается, теряет очки и не может оторваться от «Марселя». В Лиге чемпионов это был все тот же монстр, что раньше. Парижане в первых трех турах разгромили «Аталанту» (4:0) с «Байером» (7:2), а также взяли три очка у «Барселоны» (2:1). Но самая серьезная проверка ждала сейчас.

«Бавария» Венсана Компани похожа на команду, которая способна стать великой. 15 побед в 15 матчах сезона к моменту начала встречи в Париже — тут можно обойтись и без лишних эпитетов. Мюнхенцы стали еще более зрелыми, и сейчас, в отличие от «ПСЖ», не подпускают конкурентов к первому месту в национальном первенстве.

Обе команды недосчитались по паре основных исполнителей. Луис Энрике не мог рассчитывать на Дезире Дуэ и Илью Забарного, а в составе «Баварии» главная потеря — Джамал Мусиала, который порвал «кресты» еще летом в четвертьфинале клубного чемпионата мира. И как раз против «ПСЖ». Правда, неаккуратно сыгравшего тогда Доннаруммы в Париже уже нет. Зато Мусиалу здорово подменяет Серж Гнабри, карьера которого, как казалось, уже давно шла по нисходящей. Немецкий вингер набирает много результативных баллов в этом сезоне — вот и сейчас не остался в тени, здорово в касание выведя один на один Олисе вскоре после стартового свистка. Шевалье справился с ударом Майкла, но с добиванием Луиса Диаса никто уже ничего поделать не смог.

Вообще атака «Баварии» смотрелась блестяще. Харри Кейн связывал всю игру и регулярно опускался в опорную зону, чтобы помочь преодолеть прессинг соперника. Позицию англичанина в центре атаки занимали крайние защитники — то Лаймер, то Станишич. И несколько раз их подключения приводили к опасным моментам. Но еще лучше работал баварский прессинг — гости заставляли футболистов «ПСЖ» ошибаться. На 32-й минуте зазевался Маркиньос — активный Диас обокрал бразильского ветерана и зажег на табло 2:0.

Источник: Reuters

И это было по делу. «ПСЖ» много владел мячом и тоже атаковал, несколько шансов получил Барколя, Дембеле даже забил, но его гол отменили из-за офсайда. Тем не менее вряд ли Энрике был доволен происходящим. Парижане слишком часто теряли владение в опасных зонах, из-за чего явно не контролировали ход событий. На 23-й минуте Энрике даже заменил Дембеле на Ли Кан Ина — и непохоже, что дело в травме.

Ну, а «Бавария» просто играла лучше. Гнабри вполне мог устраивать разгром: после его удара мяч отскочил аж от двух штанг, но так и не пересек ленточку. В добавленное к первому тайму время Серж уже нашел пасом Киммиха, и снова мюнхенцам не хватило совсем чуточку везения и точности.

И когда команды уже готовились отправиться на перерыв, Луис Диас исполнил нечто, не поддающееся пониманию. Колумбиец в безобидном эпизоде двумя ногами влетел сзади в Хакими. Ашраф тут же закричал от боли, а когда его окружили клубные врачи, камера выхватила лицо защитника в слезах. Повторы показали две вещи. Первая — Хакими, похоже, травмировался очень серьезно, его голеностоп неестественно выгнулся. Вторая — Диас заслуживал прямой красной карточки. И судья после просмотра ВАР удалил вингера. Как тут не вспомнить историю Мусиалы? Неужели месть? Хотя Диаса тогда еще и в «Баварии» не было.

Источник: Reuters

Задача для Компани стала максимально понятна — постараться как-то нивелировать разницу в числе футболистов на поле. И долгое время мюнхенцы успешно справлялись. «ПСЖ» никак не удавалось выжать по-настоящему стоящий момент — все чаще приходилось сбиваться на дальние удары, с которыми без особого труда справлялся схлопотавший уже в начале второго тайма желтую карточку за затяжку времени Нойер. Более того — даже получилось несколько раз опасно выскочить в контратаку.

Энрике требовалось освежить состав, и на исходе часа игры он выпустил на поле португальцев Невеша и Рамуша. Сработало почти тут же — Жоау выскочил из-за спин защитников и ударом с лета отправил мяч в сетку.

Источник: Reuters

Конечно, «ПСЖ» владел преимуществом, и чем ближе к концовке, тем очевиднее становилось, что у «Баварии» садятся батарейки. Витинья же запускал одну атаку за другой, расшатывая мюнхенскую оборону. Невеш же был близок к дублю, но его удар головой прошел мимо цели.

2:1 — «Бавария» одержала победу в одном из самых престижных матчей сезона и продемонстрировала серьезность амбиций. Ну, а «ПСЖ» не смог воспользоваться удалением Диаса. Главное теперь — новости о здоровье Хакими.

Автор: Марк Бессонов

ПСЖ
1:2
Первый тайм: 0:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
4.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Жоау Невеш
74′
Бавария
Луис Диас
4′
Луис Диас
32′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
25
Нуну Мендеш
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
2
Ашраф Хакими
45′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
66′
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
25′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
66′
9
Гонсалу Рамуш
Бавария
1
Мануэль Нойер
49′
27
Конрад Лаймер
44
Йосип Станишич
84′
14
Луис Диас
45+7′
4
Джонатан Та
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
17
Майкл Олисе
81′
3
Ким Мин Джэ
7
Серж Гнабри
46′
20
Том Бишоф
47′
9
Гарри Кейн
88′
8
Леон Горецка
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
25
9
Удары в створ
9
5
Угловые
9
1
Фолы
7
9
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти