«Ливерпуль» не оставил шансов «Реалу». Если бы не Куртуа, все закончилось бы разгромом

Правильный ответ знает только сам Алонсо, и, возможно, когда-то напишет об этом в мемуарах. Мы же можем лишь пытаться угадать, почему он не стал наследником Юргена Клоппа. Считал, что еще не готов к топ-клубу, и еще один сезон в Германии будет полезным? Или осознанно делал ставку на Мадрид, помня, как Флорентино Перес однажды сказал: «У меня предчувствие, что рано или поздно он возглавит “Реал”. С его прошлым в Мадриде и отличной работой, которую он проделал в бундеслиге, думаю, это судьба».