«Ливерпуль» не оставил шансов «Реалу». Если бы не Куртуа, все закончилось бы разгромом

Легенда двух клубов
После триумфального сезона в «Байере» Хаби Алонсо был самым востребованным тренером на европейском рынке и мог выбирать. Между двумя клубами, для которых он в равной степени легенда. Будучи игроком, баск выигрывал Лигу чемпионов как с «Ливерпулем», так и с «Реалом». Словно дома, его ждали и на «Энфилде», и на «Сантьяго Бернабеу». Так что решение еще на год задержаться в Леверкузене можно трактовать по-разному.
Правильный ответ знает только сам Алонсо, и, возможно, когда-то напишет об этом в мемуарах. Мы же можем лишь пытаться угадать, почему он не стал наследником Юргена Клоппа. Считал, что еще не готов к топ-клубу, и еще один сезон в Германии будет полезным? Или осознанно делал ставку на Мадрид, помня, как Флорентино Перес однажды сказал: «У меня предчувствие, что рано или поздно он возглавит “Реал”. С его прошлым в Мадриде и отличной работой, которую он проделал в бундеслиге, думаю, это судьба».
Сложись все иначе, Хаби точно бы знал, как в полной мере раскрыть в Англии талант Вирца, что пока не удается Арне Слоту. Или как эффективнее использовать другого экс-игрока чемпионского «Байера» — Фримпонга (во вторник он был травмирован наряду с Исаком), который в силу своей специфики в сборной Нидерландов играет не латераля, а вингера. Но это не проблемы Алонсо, у которого тренерские головные боли скорее из разряда приятных. Например, как при близких к идеальным результатах еще и встроить в мадридскую систему Александера-Арнолда.
Игрок, который долгие годы был знаковой фигурой для «Ливерпуля», в «Королевском клубе» пока либо играл через матч с Карвахалем, либо лечился. Не попал Трент в старт и во вторник, но на некогда родном стадионе он выполнил важную миссию: вместе с Алонсо, Хейсеном и директором «Реала» Эмилио Бутрагеньо накануне посетил мемориал в память Диогу Жоты и оставил трагически погибшему другу трогательное письмо. Мадридцы возложили цветы и игровой красный геймпад.
Тайм Куртуа
Состав сливочных в принципе не таил сюрпризов и повторял тот, что с блеском выиграл недавнее класико. А Слот своим выбором в паре моментов удивил. Относительно — сделав ставку на Робертсона в роли левого латераля. Чуть сильнее — включив в старт Вирца. Но если в двух своих предыдущих матчах немец действовал в средней линии, то сейчас фактически заменял Гакпо в атакующей тройке.
Как раз с его фланга мощно начавшие красные пытались раскачать мадридскую оборону на первых минутах. Потом справа включился Салах. Результата не дали оба варианта, а единственным относительно опасным моментом стал вывод на удар Мак Аллистера, не попавшего в створ с линии штрафной. Когда же «Ливерпуль» выпустил пар, гости стали забирать мяч под контроль.
Но именно на этом отрезке красные поймали соперника на быстром выходе из обороны, и Вирц выкатил образцовую передачу Собослаи. Как в такой ситуации спас Куртуа — вопрос риторический. Просто это Тибо и его магия, которая заставила «Энфилд» с болью вспомнить проигранный финал ЛЧ-2021/22, который бельгиец с девятью сейвами забрал едва ли не в одиночку. И что ему после такого последовавший вскоре фирменный дальний выстрел Собослаи?!
Самым же дискуссионным в первом тайме стал эпизод с попадание мяча в руку Тчуамени. Арбитр изначально назначил штрафной, а когда его пригласили к монитору — вообще отменил наказание. Ситуация получилась такой же пограничной, как у противоположных ворот, где Робертсон на грани фола выбил мяч у Арды Гюлера. А Винисиус, исполнивший «умирающего лебедя» после легкого и случайного попадания руки Брэдли ему в лицо, слышал в свой адрес оглушительный свист всякий раз, когда оказывался с мячом. Зато он по-хорошему завелся и выдал пас Беллингему — Джуд убрал финтом Конате, но не смог пробить наконец-то проявившего себя Мамардашвили.
Свист и троллинг Трента
Вечер чудес Куртуа продолжился после перерыва. Ван Дейк и Экитике с интервалом в минуту после угловых били головой, казалось, наверняка, но всякий раз голкипер переводил мяч через перекладину. Штрафной Собослаи на этом фоне смотрелся почти разминочным. В целом же можно констатировать — сильнее в этом сезоне «Реал» гоняли только в кошмарном для сливочных дерби с «Атлетико» (2:5).
Ключевое отличие заключалось в том, что в Ливерпуле команда Алонсо ничего не могла предложить в ответ в созидании. О присутствии на поле Мбаппе вспомнилось только в тот момент, когда он оказался на газоне после фола ван Дейка. Безадресный прострел Каррераса к площади ворот даже хотелось отметить на фоне полного бессилия в атаке. И, в конце концов, случилось то, что и должно было. Собослаи после фола Беллингема не стал бить со штрафного, а выполнил подачу на открывшего счет Мак Аллистера. А тот потроллил Трента, скопировав его фирменное празднование.
Алонсо же пришлось не менять Винисиуса на Родриго, а выпускать одного бразильца в помощь другому, убрав из средней линии Камавинга. Только моменты у гостей рождались со скрипом, а у Мбаппе, который в касание бил с паса Вини, немного сбился прицел. Так что первый с 16 сентября выход на поле Александера-Арнольда («Энфилд» встретил его оглушительным свистом, так и не простив уход свободным агентом), выглядел как последняя мадридская надежда.
Она оказалась тщетной. «Реал» не то что на победу — даже на ничью в этот вечер не наиграл. При Карло Анчелотти это зачастую не мешало, однако команда Алонсо только строится. В Ливерпуле Мадрид еще легко отделался, чудом (снова Куртуа!) не пропустив в одной атаке от Гакпо и Салаха. А Слот может быть доволен — кризис красных позади.
Автор: Андрей Кузичев
Арне Слот
Хаби Алонсо
Алексис Макаллистер
(Доминик Собослаи)
61′
25
Георгий Мамардашвили
12
Конор Брэдли
8
Доминик Собослаи
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
88′
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
52′
79′
17
Кертис Джонс
22
Юго Экитике
79′
18
Коди Гакпо
7
Флориан Вирц
88′
14
Федерико Кьеза
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
90+5′
7
Винисиус Жуниор
23′
3
Эдер Милитау
24
Дин Хейсен
45+1′
14
Орельен Тшуамени
5
Джуд Беллингем
60′
10
Килиан Мбаппе
8
Федерико Вальверде
90′
21
Браим Диас
15
Арда Гюлер
81′
12
Трент Александр-Арнолд
6
Эдуардо Камавинга
69′
11
Родригу
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти