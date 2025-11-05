«Монако» с Головиным обыграл «Буде-Глимт» Хайкина, у «Арсенала» новый крутой рекорд, Спаллетти без победы

Игру в Лондоне точно хотел бы стереть из памяти голкипер «Копенгагена» Котарски, чьи две грубые ошибки предопределили исход встречи в пользу «Тоттенхэма». Сначала хорват не рассчитал свои способности, выбежав за пределы штрафной, и Джонсон забил в пустые ворота. А потом кипера накрыл Коло Муани, ассистировавший Одоберу. После такого датчан не вдохновило даже удаление Джонсона, который в центре в подкате попал сопернику шипами в голеностоп. Более того — вдесятером «шпоры» забили еще два мяча. Теперь можно шутить, что гостей пощадил Ришарлисон. Исполняя пенальти, он попал в перекладину. В любом случае бразильцу далеко до ван де Вена — именно отличившийся шесть раз центральный защитник сейчас лучший снайпер команды Томаса Франка.