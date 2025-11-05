Ричмонд
«Монако» с Головиным обыграл «Буде-Глимт» Хайкина, у «Арсенала» новый крутой рекорд, Спаллетти без победы

Что случилось во вторник в 4-м туре Лиги чемпионов, пока «ПСЖ» бился с «Баварией», а «Ливерпуль» — с «Реалом».

Источник: Reuters

Восьмой «сухарь» «канониров»

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 4.11.2025, 20:45
Славия Пр
0
Арсенал
3

Убийственные стандарты «Арсенала» сработали и в Праге. Да, в статистике результативных угловых не будет изменений, но именно корнер принес «канонирам» пенальти, который реализовал Сака. Так, в общем-то, банально он стал первым игроком лондонцев, который забивал в четырех подряд гостевых матчах ЛЧ. Хозяева же тщетно спорили с арбитром, убеждая, что Провод сначала сыграл головой, от которой мяч попал ему в руку.

К чему не возникло вопросов, так это ко второму взятию ворот, когда сразу после перерыва чехи оставили перед воротами Мерино, и тот спокойно замкнул подачу Троссара. А после того как испанец отличился снова, использовав ошибку вратаря и отправив мяч в сетку спиной, Микель Артета имел полное право переписать историю ЛЧ. Теперь самый юный игрок — полузащитник Доуман, который вышел на поле в 15 лет и 308 дней. А еще после вмешательства ВАР и отмены пенальти устояла растянувшаяся на восемь официальных матчей сухая серия «Арсенала».

Такой же результат был у лондонцев в далеком 1903 году, но при этом восемь побед без пропущенных мячей — новый рекорд.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 4.11.2025, 20:45
Наполи
0
Айнтрахт Ф
0

В другом раннем матче вторника «Айнтрахт» выглядел непривычно прагматичным. «Орлы» играли вторым номером, но при этом расстановка с тремя центральными защитниками не стала чем-то особенным. Дино Топпмеллер использовал ее в нескольких осенних матчах, включая встречу прошлого тура с «Ливерпулем». Тогда, правда, все закончилось фиаско (1:5), однако в Неаполе немецкая ставка сыграла. Гости даже могли вырвать победу, когда мяч в штрафной срикошетил в направлении Кнауффа, однако тот пробил туда, где находился успевший поднять руки Ваня Милинкович-Савич. Развязка же наступила в добавленное арбитром время — после того, как Зеттерер намертво забрал неприятный удар Хейлунна.

«Монако» наконец-то выиграл, «Юве» — без побед

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 4.11.2025, 23:00
Буде-Глимт
0
Монако
1

Дуэль двух российских легионеров в главном еврокубке — заметное для нас событие. Тем более, и Никита Хайкин, и Александр Головин оказались в стартовых составах. Причем полузащитник монегасков впервые после травмы отыграл все 90 минут. Победу же для «Монако» за Полярным кругом добыл Балогун. Да, американец выстрелил в ближний угол, однако удар наносился с близкого расстояния, и мяч пошел верхом, так что Хайкин просто не успел поднять руки.

А его команда так и не предложила ничего в ответ. Точнее, шанс был, однако Хег из практически идеальной позиции попал в штангу. В концовке же задачу «Буде» осложнил Гундерсен, который в центре въехал шипами в ногу Бирета и после вмешательства ВАР увидел перед собой красную карточку.

Первая победа «Монако» (после двух ничьих и поражения) — отличный результат. Монегаски не побеждали в ЛЧ на протяжении шести игр, а с приходом Себастьена Поконьоли впервые за одиннадцать лет в двух встречах подряд сыграли на ноль.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 4.11.2025, 23:00
Ювентус
1
Спортинг
1

По ходу стартового отрезка Лучано Спаллетти недоумевал — «Ювентус» пропустил быстрый гол от Максимилиано Араухо, попавшего в дальний угол рикошетом от штанги, а несколько минут спустя туринцам помог каркас ворот. В свою очередь у бьянконери повышенной активностью отличался Влахович. И если один удар серба чудом парировал голкипер, то второй заход на цель завершился голом.

Это его девятый мяч в 20 матчах главного еврокубка, и за последние 20 лет лучше статистика на данном отрезке была только у двух игроков «Юве» — Криштиану Роналду (12) и Игуаина (10). Вот только дожать «Спортинг» не удалось. Эта ничья — в пользу занимающих десятое место лиссабонцев, тогда как «Старая Синьора» по-прежнему без побед (=3−1). Но такой старт не какое-то откровение — с четырех безвыигрышных матчей «Юве» начинал ЛЧ в 1998-м и 2013-м.

Вратарские кошмары в Лондоне

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 4.11.2025, 23:00
Тоттенхэм Хотспур
4
Копенгаген
0

Игру в Лондоне точно хотел бы стереть из памяти голкипер «Копенгагена» Котарски, чьи две грубые ошибки предопределили исход встречи в пользу «Тоттенхэма». Сначала хорват не рассчитал свои способности, выбежав за пределы штрафной, и Джонсон забил в пустые ворота. А потом кипера накрыл Коло Муани, ассистировавший Одоберу. После такого датчан не вдохновило даже удаление Джонсона, который в центре в подкате попал сопернику шипами в голеностоп. Более того — вдесятером «шпоры» забили еще два мяча. Теперь можно шутить, что гостей пощадил Ришарлисон. Исполняя пенальти, он попал в перекладину. В любом случае бразильцу далеко до ван де Вена — именно отличившийся шесть раз центральный защитник сейчас лучший снайпер команды Томаса Франка.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 4.11.2025, 23:00
Атлетико
3
Юнион
1

После двух поражений со счетом 0:4 «Юнион» более достойно смотрелся в Мадриде, но все равно проиграл. Бельгийскую оборону вскрыл Джулиано Симеоне, который убрал на замахе защитника и вывел на удар Альвареса. Это 9-й гол Хулиана за «Атлетико» в 13 матчах ЛЧ, и он уже превзошел собственные показатели времен «Манчестер Сити» (8 в 17 играх). Развил успех Галлахер, с подбора — после двух заблокированных ударов Серлота — попав «девятку». А надежды на спасение сокративших отставание гостей убил Льоренте. Вторая победа «матрасников» в турнире повысила их шансы попасть в топ-8.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 4.11.2025, 23:00
Олимпиакос П
1
ПСВ
1

Игра в Пирее примечательна спасительным для ПСВ голом Пепи. Американец в третий раз в ЛЧ сумел забить в компенсированное время гол, который изменил результат матча. Он сравнялся с рекордсменами турнира по данному показателю — Криштиану Роналду и Серхио Агуэро.

Статистика дня

2-й после «Лидса» в сезоне-1969/70 английской командой, которая стартовала в еврокубках с четырех сухих побед, стал «Арсенал».

3 минуты и 22 секунды потребовалось вингеру «Баварии» Диасу, чтобы забить самый быстрый колумбийский гол в ЛЧ.

22 года и 128 дней — возраст полузащитника «Реала» Беллингема, который стал самым молодым футболистов, отыгравшим 50 лигочемпионских матчей.

100 матчей в главном еврокубке провел защитник «Баварии» Киммих.